Dicko: 'Kararlar adil olmayınca, oyunun önemli kalmıyor'

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Gaziantep FK'nin forvet oyuncusu Nouha Dicko, iç sahadaki yenilmezlik serisini devam ettirmek istediklerini ifade etti.



Dicko, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçında iyi oyun ortaya koyduklarını söyledi.



Bu sezon evlerinde oynadıkları hiçbir maçı kaybetmediklerini hatırlatan 29 yaşındaki oyuncu, bu seriyi devam ettirmek istediklerini dile getirdi.



Takım olarak Konyaspor maçına iyi hazırlandıklarını aktaran Dicko, şunları kaydetti:



"Konyaspor gerçekten çok iyi bir takım. Şu an bulunduğu yeri hak eden bir takım. Ligin başından beri çok iyi top oynuyorlar. Bunu her maç seyredenlere gösteriyorlar. Biz evimizde oynuyoruz. Onların aslında buraya gelip maçı kazanamayacaklarını bizim göstermemiz gerekiyor. Biz iyi bir performans göstererek, iyi bir sıralamaya girerek, Göztepe maçıyla bunu taçlandırmak istiyoruz. Bu maçta 3 puan kazanıp, ondan sonra seri yapmak istiyoruz."



"Trabzonspor maçı bireysel anlamda en iyi maçımdı"



Trabzonspor karşılaşmasında hakem kararlarının maçın önüne geçtiğini savunan Dicko, ortaya koydukları güzel oyunun geri plana itildiğini vurguladı.



Sezon başından beri iyi bir performans ortaya koyduğunu anlatan Dicko, "Ben de fazla gol atmak isterdim ama futbolda her şey hesaba uymuyor. Sahaya öyle girip gol atmanız kolay olmuyor. Trabzonspor maçı benim sezon boyunca bireysel anlamda en iyi maçımdı. Takıma iyi katkı verdiğimi düşünüyorum. Bazı kararlar adil olmayınca, benim iyi oyunumun ehemmiyetim kalmadı. Önümüzdeki maçlarda gol sayısını arttırmak benim de öncelikli hedefim." değerlendirmesinde bulundu.





