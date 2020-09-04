Dick Advocaat: "Uluslar Ligi'ni bulan kişi futbolcu olamaz"

Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat, UEFA Uluslar Ligi'ne eleştiriler getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Dick Advocaat: 'Uluslar Ligi'ni bulan kişi futbolcu olamaz'
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04 Eylül 2020 16:04
Hollanda ekibi Feyenoord'un teknik direktörü Dick Advocaat, lige hazırlıklarını sürdüren takımının milli takıma giden oyuncular nedeniyle eksik kalmasını eleştirdi.

Hollandalı teknik adam, ligin başlamasına kısa süre kala milli maç oynatılmasına tepki gösterdi.

"EKSİK OYUNCULARIMIZ VAR"

Advocaat yaptığı açıklamada; "Fiziksel olarak çok iyiyiz. Hazırlıklarımızın son dönemine girmişken bazı oyuncularımızın burada olmaması garip hissettiriyor. Bunu icat eden kişi (UEFA Uluslar Ligi) bir futbolcu olamaz." dedi.

Feyenoord, geçtiğimiz sezon Hollanda'da 'beyaz sezon' ilanı yapıldığında 3. sıradaydı.



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