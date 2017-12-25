Fred Grim ve Cor Pot olduğu belirtildi.

'nin eski teknik direktörü, teknik direktörlüğe geri döndü! En son Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran 70 yaşındaki teknik adam, Hollanda Ligi ekiplerinden Sparta Rotterdam ile sözleşme imzaladı.Tecrübeli teknik direktörün, sezon sonuna kadar Sparta Rotterdam'ın başında olacağı açıklandı. Advocaat'ın yardımcılarının iseSparta Rotterdam, son olarak Rotterdam derbisinde sahasında Feyenoord'a 7-0 yenilmiş ardından deplasmanda Groningen'e 4-0 yenilmişti. Son mağlubiyetin ardından Rotterdam ekibi, teknik direktör Alex Pastoor'un görevine son vermişti.Sparta Rotterdam, 17 haftada sadece 2 kez galip gelebilirken 11 puanla son sırada yer alıyor.