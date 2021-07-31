Dick Advocaat'ın yeni adresi Irak

Feyenoord'dan ayrılan Hollandalı teknik adam Dick Advocaat'ın yeni adresi belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dick Advocaat'ın yeni adresi Irak
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31 Temmuz 2021 22:58
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Irak Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından 73 yaşındaki teknik adama "hoş geldin" derken, sözleşmenin detayları paylaşılmadı.

Advocaat, Irak Milli Takımı ile ilk resmi maçına 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde eylül ayında Güney Kore karşısında çıkacak.

2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Advocaat, son iki yıldır ülkesinin Feyenoord takımında görev yapıyordu.


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