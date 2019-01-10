Dick Advocaat, ayrılık kararı aldı!

Hollanda Ligi'nde Utrecht'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, geleceği için kararını verdi.Tecrübeli teknik direktör, sözleşmesini uzatmayacağını ve sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar verdiğini açıkladı.Advocaat, ''Kulüp, benden kalmamı istedi ancak Utrecht'in uzun vadeli planları için benim ayrılmam daha mantıklı olacaktır. Ben gelecekte ne yapacağım onu bilmiyorum. Sadece Mayıs, Nisan aylarını düşünüyorum. Sezonu Utrecht'te bitireceğim, takımımı Avrupa kupalarına sokmayı amaçlıyorum. Sonra ne yapacağım bilmiyorum.'' sözlerini kullandı.71 yaşındaki teknik adam, sezon başında Utrecht ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.