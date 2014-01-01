Diaw: "LeBron, şu anda 2014'te olduğundan daha iyi!"

Eski NBA oyuncusu Boris Diaw, 2014 NBA Finalleri'nde Miami Heat'in eski süperstarı LeBron James'i savunması hakkında konuştu.



Fransız oyuncu, 2014 Finallerinde LeBron'u savunma rolünü üstlenmiş ve şaşırtıcı bir şekilde, bu konuda oldukça başarılı olmuştu.



Sonuç olarak, Kawhi Leonard ve Tim Duncan liderliğindeki Spurs, Heat'i 4-1'i mağlup etmişti.



Yakın tarihli bir röportajda Diaw, mevzubahis seri üzerine konuşarak, şunları söyledi:



"Her şeyden önce, bunu tek başıma yapmadım. Bir takım çalışmasıydı. O zamanlar LeBron farklıydı. İnsanlar bana bunu da soruyorlardı, çünkü geçen yıl Finalleri izlediğimde hâlâ inanılmaz oynuyordu. Ama bana göre şu anda, eskisinden daha da iyi. Onu şu anda aynı şekilde savunabileceğimi sanmıyorum... çünkü o zamanlar şutuna şimdiki kadar güvenmiyordu.



O dönemde ben daha uzun ve iri olduğum için eşleşebiliyorduk ve bu sayede onu potaya daha yakın yerde savunabiliyordum. Ayrıca kilom ondan biraz daha yüksekti de sanırım. Sanılanın aksine çabuktum. Kollarım uzundu ve uzak yerlere erişebiliyordum. Ona karşı biraz geride durup, boşluk verirdim. Tek istediğim, yanımdan geçip gitmemesiydi. Üstümden şut attığı sürece sorun yoktu."



2014 NBA Finalleri'nde James, maç başına 28.2 sayı, 7.8 ribaund ve 4.0 asist ile oynamıştı.



