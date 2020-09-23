Diamantakos: 'G.Saray harika ama şanslar yüzde 50-50!'

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Hajduk Split'in Yunan golcüsü Dimitrios Diamantakos, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.



Şansların eşit olduğunu belirten Diamantakos, "Galatasaray harika bir takım. Deplasmanda oynayacağız ve önümüzde gerçekten zorlu bir maç var. Ancak tek maç oynanacak ve bence şanslar yüzde 50-50. Her şeyimizi verirsek, bence daha ileri gidebiliriz." dedi.



Kontra ataklarda başarılı olabileceklerini söyleyen Yunan golcü, "Kompakt ve geçişlerde de iyi olmalıyız. Kontra ataklarda iyi olmalıyız. Biz Hajduk Split'iz ve topu nasıl ayağımızda tutacağımızı da biliyoruz. Hem oynamalı, hem de kontra atak yapmalıyız. Defansta iyi olursak, kesinlikle şans bulacağız." ifadelerini kullandı.



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Hajduk Split'i 24 Eylül Perşembe 21:00'da evinde konuk edecek.



