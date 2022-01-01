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Diallo, içindeki Mike Miller'ı sahaya yansıttı!

Detroit Pistons forveti Hamidou Diallo dün gece Boston Celtics'e karşı tek ayakkabısı olmadan bir üçlük isabeti buldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons forveti Hamidou Diallo dün gece Boston Celtics'e karşı tek ayakkabısı olmadan bir üçlük isabeti buldu.

Boston'ın dün gece Pistons'ı 102-93 mağlup ettiği maçın üçüncü çeyreğinde, NBA sahalarında pek benzerine rastlanmayan bir an yaşandı.

Ayakkabılarından biri çıkan Diallo, yaklaşık bir dakika bu şekilde oynarken aynı zamanda denediği üçlük atışında da isabet buldu.

Bu an, akıllara 2013 NBA Finalleri'nin 6. maçında Miami Heat'in eski guardı Mike Miller'ın tek ayakkabıyla bulduğu üçlük isabetini getirdi.

Diallo, Detroit'in son sekiz maçta aldığı yedinci mağlubiyette 21 sayı ve 14 ribaund kaydetti.


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