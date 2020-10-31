Diagne'ye eleştiriler; "10 kişi oynatıyor"

Mbaye Diagne performansıyla hayal kırıklığı yarattı ve Fatih Terim tarafından maçın 55. dakikasında saha kenarına alındı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Diagne'ye eleştiriler; '10 kişi oynatıyor'
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31 Ekim 2020 22:19
Galatasaray'da Ankaragücü karşısında maça ilk 11'de başlayan Mbaye Diagne performansıyla hayal kırıklığı yarattı ve Terim tarafından maçın 55. dakikasında saha kenarına alındı.

Peki Tümer Metin ve Ayhan Akman, Diagne'nin Galatasaray - Ankaragücü maçındaki performansı hakkında neler söyledi?

DIAGNE EVE GİDİP İZLESİN

TÜMER METİN: Maçın öyküsü Diagne üzerinden anlatılabilir. Falcao'nun verimi tartışılabilir ama Diagne 55'te çıkarken mutsuz. Eve gidip maçı izlediğinde kendisi de görecektir. Hocanın takımlarında ileri uçtaki adam çok önemlidir. Oyun çok da Diagne'lik değil ama bir santrfor da oyunu kendi belirler.

G.SARAY'I 10 KİŞİ OYNATIYOR

AYHAN AKMAN: Diagne'nin performansı yine hayal kırıklığıydı. Bu takım, Diagne'ye göre oynayamaz. Galatasaray'ı 10 kişi oynatıyor. Oyun onun için de oynanmıyor. Sarachhi ve Omar'da hücuma destek bekleyebilirsiniz ama bu da hiç olmadı.



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