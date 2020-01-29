Diagne'nin yerine genç golcü hamlesi

Galatasaray'dan kiraladıkları Mbaye Diagne'yi kadro dışı bırakan Club Brugge, yeni forvetini buldu.Arjantin Milli Takımı'nın resmi hesabının verdiği bilgiye göre Belçika ekibi, San Lorenzo'dan 20 yaşındaki golcü Adolfo Gaich ile anlaştı.Club Brugge'ün bu transfer için 17 milyon dolarlık bir bonservis bedeliyle birlikte sonraki satıştan yüzde 10 vermeyi kabul ettiği bildirildi.Arjantin Milli Takımı'nda da 1 maça çıkan 1,90'lık golcü, San Lorenzo'da 22 maça çıktı ve 6 gol attı.