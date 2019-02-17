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"Diagne'nin pozisyonu kırmızı kart, niye çağırmadın?"

Kasımpaşa - Galatasaray maçının 6. dakikasında Diagne'nin yaptığı müdahale sonrasında itirazlar yaşandı.

'Diagne'nin pozisyonu kırmızı kart, niye çağırmadın?'
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17 Şubat 2019 20:03
Kasımpaşa - Galatasaray maçında Mbaye Diagne'nin 6. dakikada hava topu mücadelesinde Youssef'e yaptığı müdahale sonrasında tartışma çıktı. Rıdvan Dilmen, Diagne'nin pozisyonda kırmızı kart görmesi gerektiğini belirtirken, VAR hakemi Halil Umut Meler'i çok sert şekilde eleştirdi.

Dilmen, VAR hakemlerinin performanslarının çok problemli olduğunu belirtirken; "Maçın hakemine değil, bütün hakemlerimize söylüyorum. Ne Ali Palabıyık'ı, ne de Fırat Aydınus'u bazı şeyler nedeniyle eleştiremem. Riva'daki arkadaşlara sorarım. Dün Skrtel'in pozisyonunda Aydınus'u çağıramadı, bugün de Diagne'nin müdahelesi sonrasında oyuncunun burnu kanadı, bu pozisyon net kırmızı kart. Havada güzel bir çaktı. Konyalı oyuncuyu yakadın, yemedim, içmedin, Fenerbahçe diye çağırdın. Niye Skrtel'i çağırmadın, şimdi niye Ali Palabıyık'ı çağırmadın Halil Umut Meler kardeşim? Gördüğünü veremiyorsun sen. Mesele teknoloji değil, insan. Yeni insan gelene kadar VAR'ı uygulamasınlar. Aynı pozisyonda Veysel yapsa, hemen çağırırlar." dedi.



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