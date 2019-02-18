  •  
    Eleştiriye jet yanıt verdi; "Trezeguet alakası yok"
  •  
    Kümede kalabilmek için KAÇ PUAN daha gerekli?
  •  
    Kasımpaşa maçı sonrası "Atan ve tutan" tepkisi!..
  •  
    Canlı yayında patladı! "Hakemler dürüst değil"
  •  
    Bunun adı da ÇILGINLIK Sahne Talisca'nın oldu!..

Diagne'nin menajerinden performans cevabı; "Sabredin"

Galatasaray'da gol yollarında etkisiz kalan yeni transfer Mbaye Diagne hakkında menajeri Claudio Druetta konuştu

Kaynak: Akşam
Diagne'nin menajerinden performans cevabı; 'Sabredin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2019 11:56
Ocak ayında 10 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan ve bonservisinde ek bonuslar da bulunan Mbaye Diagne yeni takımına henüz adapte olamadığı anlaşıldı.

Oynadığı 3 maçta kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Diagne hakkında menajeri Claudio Druetta Akşam Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.

Mbaye'nin kariyerinde Galatasaray gibi büyük bir takım olmadığına dikkat çeken Druetta, biraz daha zaman isterken, Diagne'nin en kısa sürede adaptasyon sürecini atlatacağını belirtti.İşte Claudio Druetta'nın açıklamaları...

"BÜYÜK TAKIM ETKİSİNDE"

"Diagne daha önce Galatasaray kadar büyük bir kulüpte oynamadı, yani ilk kez kendisinden bir şeyler bekleyen bir takıma geldi. Trabzonspor maçında golünü attı, Benfica karşısında ilk Avrupa deneyimini yaşadı, son Kasımpaşa sınavında ise bana göre iyiydi ve elinden geleni yaptı. Diagne şu anda alışma döneminde, kendisine biraz daha zaman tanınmalı. Bana 'Trezeguet'siz oynayamıyor' gibi yorumlarda bulunuyorlar ama böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Takımda Belhanda, Feghouli, Onyekuru ve diğer arkadaşlarına alışacak, bunun için dediğim gibi sadece biraz sabır gerekiyor."





Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için