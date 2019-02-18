Diagne'nin menajerinden performans cevabı; 'Sabredin'

Ocak ayında 10 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan ve bonservisinde ek bonuslar da bulunan Mbaye Diagne yeni takımına henüz adapte olamadığı anlaşıldı.Oynadığı 3 maçta kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Diagne hakkında menajeri Claudio Druetta Akşam Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.Mbaye'nin kariyerinde Galatasaray gibi büyük bir takım olmadığına dikkat çeken Druetta, biraz daha zaman isterken, Diagne'nin en kısa sürede adaptasyon sürecini atlatacağını belirtti.İşte Claudio Druetta'nın açıklamaları..."Diagne daha önce Galatasaray kadar büyük bir kulüpte oynamadı, yani ilk kez kendisinden bir şeyler bekleyen bir takıma geldi. Trabzonspor maçında golünü attı, Benfica karşısında ilk Avrupa deneyimini yaşadı, son Kasımpaşa sınavında ise bana göre iyiydi ve elinden geleni yaptı. Diagne şu anda alışma döneminde, kendisine biraz daha zaman tanınmalı. Bana 'Trezeguet'siz oynayamıyor' gibi yorumlarda bulunuyorlar ama böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Takımda Belhanda, Feghouli, Onyekuru ve diğer arkadaşlarına alışacak, bunun için dediğim gibi sadece biraz sabır gerekiyor."