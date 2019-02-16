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Diagne'nin ilacı Mariano

Galatasaray'da teknik heyet Mariano'nun takıma dönüşüyle Diagne'nin etkisiz performasını değiştirmeyi planlıyor.

Kaynak: Sabah
Diagne'nin ilacı Mariano
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16 Şubat 2019 09:52
Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro bonservis ödenerek transfer edilen Galatasaray'ın yeni golcüsü Mbaye Diagne, Benfica maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Senegalli yıldız için, "Eren Derdiyok'tan farkı yoktu!" yorumları yapıldı.

Teknik heyet, sakatlığı geçen Mariano'nun dönüşüyle Diagne'nin performansını artırmayı planlıyor. Ceza sahası içinde istediği topları alamayan Diagne'yi bu sezon ortalarıyla 6 golü hazırlayan Mariano besleyecek.

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