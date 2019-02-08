Diagne'nin hedefi; ilk maçında ilk gol!

Cezasının son ermesinin ardından Galatasaray formasıyla ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkması beklenen Diagne, gol atmayı hedefliyor.
27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı Son 16 Turu ilk maçında kırmızı kart görerek, 4 maç men cezası almıştı.
Bu cezaların ilk ikisini lacivert-beyazlı takımda çeken Mbaye Diagne, kalan iki maç cezasını da Galatasaray'da tamamladı.
KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK
Hatayspor ile oynanan kupa maçında cezasını tamamlayan başarılı futbolcu, ligin 21. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Trabzonspor maçıyla hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Kasımpaşa formasıyla 17 maçta 20 gol atarak dikkatleri üzerine çeken ve ardından 10 milyon Euro'ya Galatasaray'ın yolunu tutan Diagne, zorlu karşılaşmayı iple çekerken Trabzonspor'u da gözüne kestirdi. Başarılı oyuncu, "Galatasaray forması altında ilk golümü Trabzon'a atacağım" diye konuştu.
14 MAÇTA SKOR ÜRETTİ!
Senegalli yıldız, ligin ilk yarısında 20 gol atmış ve oynadığı 17 maçın 14'ün de skor üretmeyi başarmıştı. Başarılı futbolcunun iki de asisti bulunuyor.
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27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı Son 16 Turu ilk maçında kırmızı kart görerek, 4 maç men cezası almıştı.
Bu cezaların ilk ikisini lacivert-beyazlı takımda çeken Mbaye Diagne, kalan iki maç cezasını da Galatasaray'da tamamladı.
KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK
Hatayspor ile oynanan kupa maçında cezasını tamamlayan başarılı futbolcu, ligin 21. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Trabzonspor maçıyla hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Kasımpaşa formasıyla 17 maçta 20 gol atarak dikkatleri üzerine çeken ve ardından 10 milyon Euro'ya Galatasaray'ın yolunu tutan Diagne, zorlu karşılaşmayı iple çekerken Trabzonspor'u da gözüne kestirdi. Başarılı oyuncu, "Galatasaray forması altında ilk golümü Trabzon'a atacağım" diye konuştu.
14 MAÇTA SKOR ÜRETTİ!
Senegalli yıldız, ligin ilk yarısında 20 gol atmış ve oynadığı 17 maçın 14'ün de skor üretmeyi başarmıştı. Başarılı futbolcunun iki de asisti bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın