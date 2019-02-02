Diagne'nin eski hocasından transfer sözleri

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne için Macaristan'daki eski hocasından açıklamalar geldi.
Sarı-kırmızılı takımın 10 milyon euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne için Ujpest'teki eski hocası Nebojsa Vignjevic de konuştu.
Macar basınına bir röportaj veren Nebojsa Vignjevic, 'Diagne, Ujpest'e de gelmişti ancak onu Çin'e satmayı tercih ettiniz. Şimdi Galatasaray'a transfer oldu. Neden onu takımda tutmak yerine Çin'e gitmesine izin verdiniz?' şeklindeki soruyu yanıtladı. Ujpest'in çalıştırıcısı Vignjevic Diagne ile ilgili ''Teklif geldiğinde iyi düşünmeliydik ve doğru kararı vermeliydik. Bazı soru işaretleri vardı, bazı sıkıntıları vardı. Bunu hissetmiştik. Aslında beklediğimiz performansı karşılamıştı. Neden mi tutamadık? Aslında siz de Çin'den oyuncuya teklif ettikleri rakamı duysaydınız, böyle bir teklife 'Hayır' denmeyeceğini bilirdiniz'' ifadelerini kullandı.
Mbaye Diagne, 2015 yılının Ağustos ayında Juventus'tan Macar temsilcisi Ujpest'e 1,1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Senegalli oyuncu bir sezon sonra Çin'den Tianjin Teda'ya 1,9 milyon euro bedelle satıldı.
Forvet bölgesinde sıkıntılar yaşayan Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde golcü oyuncuyu Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı başardı.
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Sarı-kırmızılı takımın 10 milyon euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne için Ujpest'teki eski hocası Nebojsa Vignjevic de konuştu.
Macar basınına bir röportaj veren Nebojsa Vignjevic, 'Diagne, Ujpest'e de gelmişti ancak onu Çin'e satmayı tercih ettiniz. Şimdi Galatasaray'a transfer oldu. Neden onu takımda tutmak yerine Çin'e gitmesine izin verdiniz?' şeklindeki soruyu yanıtladı. Ujpest'in çalıştırıcısı Vignjevic Diagne ile ilgili ''Teklif geldiğinde iyi düşünmeliydik ve doğru kararı vermeliydik. Bazı soru işaretleri vardı, bazı sıkıntıları vardı. Bunu hissetmiştik. Aslında beklediğimiz performansı karşılamıştı. Neden mi tutamadık? Aslında siz de Çin'den oyuncuya teklif ettikleri rakamı duysaydınız, böyle bir teklife 'Hayır' denmeyeceğini bilirdiniz'' ifadelerini kullandı.
Mbaye Diagne, 2015 yılının Ağustos ayında Juventus'tan Macar temsilcisi Ujpest'e 1,1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Senegalli oyuncu bir sezon sonra Çin'den Tianjin Teda'ya 1,9 milyon euro bedelle satıldı.
Forvet bölgesinde sıkıntılar yaşayan Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde golcü oyuncuyu Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı başardı.
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