Diagne'nin eski hocasından transfer sözleri

'ın yeni transferiiçin Macaristan'daki eski hocasından açıklamalar geldi.Sarı-kırmızılı takımın 10 milyon euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne için'teki eski hocasıde konuştu.Macar basınına bir röportaj veren Nebojsa Vignjevic,şeklindeki soruyu yanıtladı. Ujpest'in çalıştırıcısı Vignjevic Diagne ile ilgiliifadelerini kullandı.Mbaye Diagne, 2015 yılının Ağustos ayında Juventus'tan Macar temsilcisi Ujpest'e 1,1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Senegalli oyuncu bir sezon sonra Çin'den Tianjin Teda'ya 1,9 milyon euro bedelle satıldı.Forvet bölgesinde sıkıntılar yaşayan Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde golcü oyuncuyu Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı başardı.