Diagne'den maskeli canlı yayın

Kasımpaşa'da forma giyerken attığı goller sonrasında sahada maske takarak sevinen Mbaye Diagne, maskesini Gençlerbirliği maçı sonrası soyunma odasında da taktı.
Maskesini başına geçirip Instagram hesabından canlı yayın yapan Senegalli golcü uzun süre yayında kaldı.
Galatasaray formasıyla bu sezon 14. maçına çıkan Senegalli golcü, 9. golüne ulaştı. Sarı-Kırmızılı kulüpten önce Kasımpaşa'da da forma giyen Diagne, Türkiye'de çıktığı 63 lig maçında 50 gol kaydetti ve yarım dalya yaptı
Maskesini başına geçirip Instagram hesabından canlı yayın yapan Senegalli golcü uzun süre yayında kaldı.
Galatasaray formasıyla bu sezon 14. maçına çıkan Senegalli golcü, 9. golüne ulaştı. Sarı-Kırmızılı kulüpten önce Kasımpaşa'da da forma giyen Diagne, Türkiye'de çıktığı 63 lig maçında 50 gol kaydetti ve yarım dalya yaptı