Diagne'den maskeli canlı yayın

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında 27. saniyede attığı golle sezonun en erken golüne imza atan Mbaye Diagne, karşılaşma sonrasında Instagram'dan "maskeli" canlı yayın yaptı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Diagne'den maskeli canlı yayın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2021 22:21
Kasımpaşa'da forma giyerken attığı goller sonrasında sahada maske takarak sevinen Mbaye Diagne, maskesini Gençlerbirliği maçı sonrası soyunma odasında da taktı.

Maskesini başına geçirip Instagram hesabından canlı yayın yapan Senegalli golcü uzun süre yayında kaldı.

Galatasaray formasıyla bu sezon 14. maçına çıkan Senegalli golcü, 9. golüne ulaştı. Sarı-Kırmızılı kulüpten önce Kasımpaşa'da da forma giyen Diagne, Türkiye'de çıktığı 63 lig maçında 50 gol kaydetti ve yarım dalya yaptı



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için