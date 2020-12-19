Diagne'den 10 penaltı: %90 başarı

Mbayae Diagne'nin sarı-kırmızılılarda 10 penaltıda bulduğu gol sayısı 9'a yükseldi

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Diagne'den 10 penaltı: %90 başarı
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19 Aralık 2020 10:44
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, penaltılardaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Karagümrük karşısında 90+3'te Koray'ın müdahalesi ile yerde kalan Diagne, penaltı kararı sonrasında da topun başındaydı. Senegalli, beyaz noktadan bu sezon 3. kez (Kayseri, Rize, Karagümrük) ağları havalandırdı.

Diagne'nin sarı-kırmızılılarda 10 penaltıda bulduğu gol sayısı 9'a yükseldi ve yüzde 90 orana ulaştı.



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