Diagne'den 10 penaltı: %90 başarı

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, penaltılardaki başarısıyla dikkat çekiyor.
Karagümrük karşısında 90+3'te Koray'ın müdahalesi ile yerde kalan Diagne, penaltı kararı sonrasında da topun başındaydı. Senegalli, beyaz noktadan bu sezon 3. kez (Kayseri, Rize, Karagümrük) ağları havalandırdı.
Diagne'nin sarı-kırmızılılarda 10 penaltıda bulduğu gol sayısı 9'a yükseldi ve yüzde 90 orana ulaştı.
Karagümrük karşısında 90+3'te Koray'ın müdahalesi ile yerde kalan Diagne, penaltı kararı sonrasında da topun başındaydı. Senegalli, beyaz noktadan bu sezon 3. kez (Kayseri, Rize, Karagümrük) ağları havalandırdı.
Diagne'nin sarı-kırmızılılarda 10 penaltıda bulduğu gol sayısı 9'a yükseldi ve yüzde 90 orana ulaştı.