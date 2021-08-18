Galatasaray 'da yönetim değişikliğinin ardından seçimde başkanlık ipini göğüsleyen Burak Elmas, ekibiyle ekonomik bir kalkınma programı başlatmıştı. Bu doğrultuda kadroda maaş yükü fazla olan futbolcular için ayrılık planlandı.



Özellikle Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli, bu konuda ilk 2 hedef oldu. Geçen sezon kiralık olarak Premier Lig'de görev yapan Mbaye Diagne de bu listedeydi...



Ancak devreye giren teknik direktör Fatih Terim, bu 3'lüden 2 ismi kazanmayı başardı. Yeni sezon öncesinde 2 futbolcuyla da bir görüşme yapan Terim'in, oyuncularına özgüven yüklemesi yaptığı bildirildi.



Yeni görüşme yapılacak...



Giresunspor'la oynanan karşılaşmada Diagne ve Feghouli'yi ilk 11'de görevlendiren Terim, 2 futbolcudan da istediği verimi aldı. Diagne, önceki günkü mücadelede 1 penaltı kaçırsa da attığı gol ve mücadelesiyle alkış topladı.



Feghouli de hırsıyla hücum hattına güç kattı. İki oyuncusundan sezonun geri kalan bölümünde yararlanmak isteyen Terim'in, Diagne ve Feghouli'nin takımda tutulması için yönetimle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.



