Diagne ve Emre Akbaba'nın sakatlığında son durum

Galatasaray'da adalesinde hafif sakatlığı bulunan Mbaye Diagne, Florya'daki idmanın ilk bölümünde takımlaydı.



İkinci bölümde kondisyonerler eşliğinde yan sahada özel bir çalışma gerçekleştiren yıldız forvet, Gaziantep FK karşılaşmasının geniş kadrosunda yerini alacak.



Emre Akbaba ise fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise ileri adaptasyon çalışmalarına başladı. Emre'de hedef, 3. haftadaki Fenerbahçe derbisi



