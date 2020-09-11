Diagne ve Emre Akbaba'nın sakatlığında son durum

Galatasaray'da sakatlıkları süren Mbaye Diagne ve Emre Akbaba'nın son durumları bir hayli merak konusu oldu. İşte son durumları..

Haber; Akşam, Fotoğraf; Galatasaray.org
Diagne ve Emre Akbaba'nın sakatlığında son durum
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2020 12:31
Galatasaray'da adalesinde hafif sakatlığı bulunan Mbaye Diagne, Florya'daki idmanın ilk bölümünde takımlaydı.

İkinci bölümde kondisyonerler eşliğinde yan sahada özel bir çalışma gerçekleştiren yıldız forvet, Gaziantep FK karşılaşmasının geniş kadrosunda yerini alacak.

Emre Akbaba ise fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise ileri adaptasyon çalışmalarına başladı. Emre'de hedef, 3. haftadaki Fenerbahçe derbisi



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için