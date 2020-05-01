Diagne ülkesine kendi fotoğrafının olduğu maske bağışladı

Mbaye Diagne'nin ülkesine gönderdiği yardım kolilerinin yanı sıra özel yaptırdığı maskelerin üzerinde kendi fotoğrafının olması dikkat çekti.

Haber; Sporx.com dış haberler
Diagne ülkesine kendi fotoğrafının olduğu maske bağışladı
Klavye oklarï¿½ ile sonraki ya da ï¿½nceki habere geï¿½ebilirsiniz.
01 Mayıs 2020 06:00
Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mbaye Diagne ülkesi Senegal'e yaptığı yardımlar arasında fotoğrafının bulunduğu maskelerin olması dikkat çekti.

Senegal'de yüzlerce koli yardım dağıtan Mbaye Diagne'nin koronavirüs sebebiyle maske de bağışladığı ortaya çıktı. Instagram'da yer alan görsellerde maskelerin üzerinde Diagne'nin fotoğrafının olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Mbaye Digne'nin her fırsatta ülkesine çeşitli yardımlar yaptığı biliniyor ve Senegalli golcü, koronavirüs döneminde de bu yardımlarına devam ediyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için