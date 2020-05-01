Diagne ülkesine kendi fotoğrafının olduğu maske bağışladı

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mbaye Diagne ülkesi Senegal'e yaptığı yardımlar arasında fotoğrafının bulunduğu maskelerin olması dikkat çekti.Senegal'de yüzlerce koli yardım dağıtan Mbaye Diagne'nin koronavirüs sebebiyle maske de bağışladığı ortaya çıktı. Instagram'da yer alan görsellerde maskelerin üzerinde Diagne'nin fotoğrafının olması ise dikkatlerden kaçmadı.Öte yandan Mbaye Digne'nin her fırsatta ülkesine çeşitli yardımlar yaptığı biliniyor ve Senegalli golcü, koronavirüs döneminde de bu yardımlarına devam ediyor.