Diagne taraftarı çileden çıkardı

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 yenildiği maçta Mbaye Diagne'nin performansı Galatasaray taraftarını sinirlendirdi.

Haber; Sabah
Diagne taraftarı çileden çıkardı
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05 Ekim 2020 09:07
Fatih Terim, Rangers deplasmanında etkisiz kalan Falcao'nun yerine Kasımpaşa maçında Diagne'yi tercih etti. Kötü bir performans sergileyen Senegalli santrfor, karşılaşmanın başında Taylan'ın şık pasıyla kaleciyle karşı kaldı. Ancak topu ağlar yerine kalecinin üstüne nişanladı. Net fırsatı boşa harcayan Diagne taraftarı kızdırdı. Sarı-kırmızılılar, "Seni düğünümde bile oynatmam… Anca gez, saçını yaptır, bu takımda olmayı hak etmiyorsun… Diagne değil, onu bu kulüpte tutanlar suçlu" yorumlarını yaptılar.

FOTOĞRAFLAR: HAVASINI ALDI!
Mbaye Diagne dün girdiği 6 hava topu mücadelesini de kaybetti. Attığı iki şutta da golü bulamayan Senegalli oyuncu sadece 11 başarılı pas yaptı.

BAŞKAN CENGİZ YIKILDI!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti. 2.Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Recevik'in eşlik ettiği Cengiz, oynanan futbol nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

 






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