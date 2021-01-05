Diagne: "Şu an Galatasaray'dayım"

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, Konyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Diagne: 'Şu an Galatasaray'dayım'
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05 Ocak 2021 21:15
Galatasaray'ın Konyaspor'a 4-3 yenildiği maçta sarı-kırmızılı takım adına iki gol birden kaydeden Mbaye Diagne maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Konyaspor karşısında ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Diagne, "Kolay bir maç olmadı. Elimizden geleni yaptık. Bundan sonra çalışmaya devam edeceğiz ve sonrasına bakacağız" dedi.

Galatasaray'daki geleceği hakkında da konuşan Diagne, "Ben hala Galatasaray oyuncusuyum. Galatasaray için çalışmalarıma devam ediyorum. Golümü Omar'a hediye ettim. İsterdim ki ona galibiyet hediye edebilelim" şeklinde konuştu.

 



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