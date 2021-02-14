Diagne siftah yaptı; WBA, MANU'ya çelmeyi taktı!

İngiltere Premier Lig'de 24. hafta mücadelesinde Manchester United, deplasmanda West Bromwich ile 1-1 berabere kaldı. WBA'da Diagne, ilk golünü attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Diagne siftah yaptı; WBA, MANU'ya çelmeyi taktı!
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14 Şubat 2021 18:55
İngiltere Premier Lig'de 24. hafta karşılaşmasında WBA, Manchester United'ı konuk etti.

The Hawthorns Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 2. dakikada Mbaye Diagne kaydetti. Manchester United'ın golünü ise 44. dakikada Bruno Fernandes attı.

WBA'ya transfer olduktan sonra 3 maçta 1 asisti bulunan Diagne, 4. maçında ilk golünü attı.

Öte yandan milli futbolcumuz Okay Yokuşlu, ilk 11 başladığı karşılaşmada 67. dakikada yerini Livermore'a bıraktı.

Bu sonucun ardından son 3 haftada 2. beraberliğini alan Manchester United, 46 puanla 2. sırada yer aldı. 6 maçtır galibiyet alamayan WBA ise 13 puanla 19. sırada yer buldu.

Manchester United, gelecek hafta Newcastle'ı konuk edecek. WBA ise Burnley deplasmanına gidecek.



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