Kasımpaşa'nın savunma oyuncusu Ben Youssef, Galatasaray'a 4-1 mağlup oldukları Süper Lig maçının ardından açıklamalarda bulundu.Galatasaray'a pozisyon vermediklerini söyleyen Ben "Biraz daha fazla çalışmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fazla pozisyon vermedik ama Galatasaray girdiği tüm pozisyonları gole çevirdi. İyi gitmeyen zamanlarda bu sizi olumsuz etkiliyor. Bunun üzerine gidip daha iyi olmamız gerekiyor." dedi.Mbaye Diagne ile olan pozisyonla ilgili konuşan Ben Youssef, "Diagne ile olan pozisyonumda topa müdahale ettim. Kesinlikle penaltı yoktu. Diagne penaltı bekleyebilir ama ben topa dokundum." açıklamasını yaptı.