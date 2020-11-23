Diagne: "Önemli olan ben değilim"

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, Kayserispor maçı sonrasında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Diagne: 'Önemli olan ben değilim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2020 21:51
Galatasaray'ın Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçta penaltıdan ağları sarsan Mbaye Diagne, karşılaşmanın ardından konuştu.
Fırsatları değerlendiremediklerini söyleyen golcü oyuncu, "Sonuçtan memnun değilim. Çok fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. Çalışmalara devam edeceğiz ve bir sonraki maça bakacağız." dedi.

Kendi performansını değerlendirmesi istenen Diagne, "Burada benim kişisel performansımdan çok takımın performansı önemli. 3 puan önemli. Seviyemi yükseltmek için daha fazla çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için