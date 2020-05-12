Diagne mahkeme kararıyla evini boşaltıyor

Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne'nin futbol dışı yaşamındaki hareketlilik devam ediyor.Bir süre önce Belçika'da yaşadığı evini boşaltması istenen Senegalli golcünün ev sahibinin eşine attığı mesajlar yüzünden başı belaya girmişti. Şikayetçi olan evsahibinin girişimleriyle konu mahkemeye taşındı ve 15 Mayıs Cuma'ya kadar evi boşaltması yönünde karar çıktı.Diagne'nin kira sözleşmesindeki 'istisnai koşullar nedeniyle kira süresinin uzatılması' talebinde bulunması ise lehine bir kararla sonuçlanmadı ve evin boşaltılmasına karar verildi.Diagne'nin konu mahkemeye taşınmadan önce ev sahibi tarafından uzlaşmaya yanaşmaması nedeniyle iplerin gerildiği Belçika basını tarafından yazılırken Diagne'nin avukatı yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Cuma gününden önce evden ayrılacak. Uzun süredir yapıcı çözümler arıyoruz ve 15 Mayıs'tan sonra ileriye doğru bir adım atmış olacağız" sözlerini kullandı.Diagne'nin İtalya'ya ve ülkesi Senegal'e ailesini taşıma ihtimalinin olduğu ve Galatasaray'daki durumuna göre Türkiye'ye yeniden taşınma durumunun da olabileceği belirtiliyor.