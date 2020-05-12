Diagne mahkeme kararıyla evini boşaltıyor

Mbaye Diagne'nin Belçika'da ev sahibi ile yaşadığı problem mahkemeye çalıştı ve hakim 15 Mayıs Cuma gününe kadar evin boşaltılması kararını verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Diagne mahkeme kararıyla evini boşaltıyor
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12 Mayıs 2020 01:15
Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne'nin futbol dışı yaşamındaki hareketlilik devam ediyor.

Bir süre önce Belçika'da yaşadığı evini boşaltması istenen Senegalli golcünün ev sahibinin eşine attığı mesajlar yüzünden başı belaya girmişti. Şikayetçi olan evsahibinin girişimleriyle konu mahkemeye taşındı ve 15 Mayıs Cuma'ya kadar evi boşaltması yönünde karar çıktı.

Diagne'nin kira sözleşmesindeki 'istisnai koşullar nedeniyle kira süresinin uzatılması' talebinde bulunması ise lehine bir kararla sonuçlanmadı ve evin boşaltılmasına karar verildi.

UZLAŞMAYA YANAŞMADI İDDİASI

Diagne'nin konu mahkemeye taşınmadan önce ev sahibi tarafından uzlaşmaya yanaşmaması nedeniyle iplerin gerildiği Belçika basını tarafından yazılırken Diagne'nin avukatı yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Cuma gününden önce evden ayrılacak. Uzun süredir yapıcı çözümler arıyoruz ve 15 Mayıs'tan sonra ileriye doğru bir adım atmış olacağız" sözlerini kullandı.

Diagne'nin İtalya'ya ve ülkesi Senegal'e ailesini taşıma ihtimalinin olduğu ve Galatasaray'daki durumuna göre Türkiye'ye yeniden taşınma durumunun da olabileceği belirtiliyor.

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