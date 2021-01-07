Diagne: 'İnsanlar konuşmaya devam etsin, ben gol atacağım'

Galatasaray'ın santrfor oyuncusu Mbaye Diagne, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Senegalli futbolcu, takımdan ayrılacağına dair çıkan iddialara yönelik yaptığı paylaşımda, istatistiklerine yer verdi.
Diagne, paylaşımında "İnsanlar konuşmaya devam edebilir, ben de gol atmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Senegalli futbolcu, takımdan ayrılacağına dair çıkan iddialara yönelik yaptığı paylaşımda, istatistiklerine yer verdi.
Diagne, paylaşımında "İnsanlar konuşmaya devam edebilir, ben de gol atmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.