Diagne: "İnsanlar konuşmaya devam etsin, ben gol atacağım"

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, Instagram'dan bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Diagne: 'İnsanlar konuşmaya devam etsin, ben gol atacağım'
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07 Ocak 2021 16:21
Galatasaray'ın santrfor oyuncusu Mbaye Diagne, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Senegalli futbolcu, takımdan ayrılacağına dair çıkan iddialara yönelik yaptığı paylaşımda, istatistiklerine yer verdi.

Diagne, paylaşımında "İnsanlar konuşmaya devam edebilir, ben de gol atmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



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