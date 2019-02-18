Diagne için Mario Balotelli benzetmesi!

NTV Spor'un YouTube hesabından yayımlanan Futbol Net programında, Galatasaray'ın forveti'yi'ye benzetti.Diagne'nin Galatasaray'da maç içindeki hırçın tavırlarını eleştiren Kosova, şu sözleri kullandı;''Mbaye Diagne'nin beden dili Balotellice. Transferin sansasyonel olması onu etkilemişe benziyor. Biraz mental olarak sorun yaşıyor. Hava toplarında da inişi çok fena. Kasımpaşa maçında yaptığı hareket ne yapıyorsun abi? Rakip seni 80 dakika taciz edersin tamam anlarım ama 10 dakikada ne yaşandı aranızda? Neden yapıyorsun bunu?''Diagne, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ''Oyun stilini en çok beğendiğim oyuncu Mario Balotelli.'' sözlerini kullanmıştı.