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Diagne için Mario Balotelli benzetmesi!

Diagne, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ''Oyun stilini en çok beğendiğim oyuncu Mario Balotelli.'' sözlerini kullanmıştı.

Kaynak: Sporx.com
Diagne için Mario Balotelli benzetmesi!
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18 Şubat 2019 18:38
NTV Spor'un YouTube hesabından yayımlanan Futbol Net programında Murat Kosova, Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne'yi Mario Balotelli'ye benzetti.

Diagne'nin Galatasaray'da maç içindeki hırçın tavırlarını eleştiren Kosova, şu sözleri kullandı;

''BEDEN DİLİ BALOTELLICE''

''Mbaye Diagne'nin beden dili Balotellice. Transferin sansasyonel olması onu etkilemişe benziyor. Biraz mental olarak sorun yaşıyor. Hava toplarında da inişi çok fena. Kasımpaşa maçında yaptığı hareket ne yapıyorsun abi? Rakip seni 80 dakika taciz edersin tamam anlarım ama 10 dakikada ne yaşandı aranızda? Neden yapıyorsun bunu?''

DIAGNE: ''EN BEĞENDİĞİM OYUNCU BALOTELLI''

Diagne, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ''Oyun stilini en çok beğendiğim oyuncu Mario Balotelli.'' sözlerini kullanmıştı.

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