  •  
    Emre Mor için İTİRAF; "Teklif geldi ancak..."
  •  
    Kadro dışı kalan Benzia için menajeri konuştu!..
  •  
    Cenk Tosun Everton'u karıştırdı; OLAY çıktı!..
  •  
    ...Ve basın toplantısına "DAMGA" vuran o söz!..
  •  
    Terim'i bekleyen telaş! Tribüne kimler gidecek?

Diagne, Fatih Terim'in; Mitroglou yönetimin kararı

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin menajer önerisiyle aldığı Kostas Mitroglou'ya göre plan yapmayan Fatih Terim, sistemini Senegalli yıldız Mbaye Diagne üzerinden hazırladı.

Kaynak: Sabah
Diagne, Fatih Terim'in; Mitroglou yönetimin kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2019 08:19
Ara transferin son günü G.Saraylı olan Kostas Mitroglou ilk maçına çıktığı Alanya'da hayal kırıklığı yarattı.

Teknik direktör Fatih Terim yeni transferi Diagne cezalı, Sinan da grip olduğu için Mitroglou'yu 11'e koydu. Ancak İmparator, Trabzonspor maçına Diagne ile başlayacak ve Mitroglou kulübede olacak.

Alan, Pato, Tetteh ve Diagne isimlerini yönetime veren Fatih Terim'in forvet listesinde Kostas Mitroglou'nun yer almadığı ortaya çıktı.

İmparator alternatifleri çoğalsa da çift forvete geçmeyi düşünmüyor ve Diagne'yi Feghouli-Belhanda-Onyekuru üçlüsü ile beslemeyi planlıyor.

YÖNETİM ÖYLE İSTEDİ!

Yunan yıldızın transfer operasyonu sarı-kırmızlı yönetime ait. Galatasaraylı idareciler, Onyekuru ve Ndiaye'nin menajeri William D'Avila'nın önerisiyle Mitroglou'yu gündeme getirdi.

Terim'in çok istediği Diagne transferi kesinleşince de yönetim ikinci forvet olarak Mitroglou'yu aldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için