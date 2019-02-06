Diagne, Fatih Terim'in; Mitroglou yönetimin kararı

Ara transferin son günü G.Saraylı olan Kostas Mitroglou ilk maçına çıktığı Alanya'da hayal kırıklığı yarattı.Teknik direktör Fatih Terim yeni transferi Diagne cezalı, Sinan da grip olduğu için Mitroglou'yu 11'e koydu. Ancak İmparator, Trabzonspor maçına Diagne ile başlayacak ve Mitroglou kulübede olacak.Alan, Pato, Tetteh ve Diagne isimlerini yönetime veren Fatih Terim'in forvet listesinde Kostas Mitroglou'nun yer almadığı ortaya çıktı.İmparator alternatifleri çoğalsa da çift forvete geçmeyi düşünmüyor ve Diagne'yi Feghouli-Belhanda-Onyekuru üçlüsü ile beslemeyi planlıyor.Yunan yıldızın transfer operasyonu sarı-kırmızlı yönetime ait. Galatasaraylı idareciler, Onyekuru ve Ndiaye'nin menajeri William D'Avila'nın önerisiyle Mitroglou'yu gündeme getirdi.Terim'in çok istediği Diagne transferi kesinleşince de yönetim ikinci forvet olarak Mitroglou'yu aldı.