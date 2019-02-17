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Diagne, Donk, Veysel; eski takımlarına karşı

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne eski takımına karşı ilk kez sahada yer aldı.

Kaynak: DHA - AA
Diagne, Donk, Veysel; eski takımlarına karşı
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17 Şubat 2019 19:35
Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, eski takımı Kasımpaşa'ya karşı ilk maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, Senegalli futbolcuyu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine katmıştı.

Diagne, Kasımpaşa'da forma giydiği 34 Süper Lig maçında 32 gol kaydetmişti.

DIAGNE, DONK VE VEYSEL ESKİ TAKIMLARI KARŞISINDA

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne ve Donk ile Kasımpaşa'nın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Veysel Sarı eski takımlarına karşı sahaya çıktı.

2015-2016 sezonunun devre arası transfer döneminde sarı kırmızılı takıma katılan Ryan Donk ile bu sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, eski takımlarına karşı sarı kırmızılı formayla galibiyet aradı. 2014-2015 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya geçen Veysel Sarı ise eski takımına karşı forma giyen sahadaki bir diğer isim odu.

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