Diagne'den mesaj; "Seni evimize bekliyoruz"

Gatasaray'ın Marsilya'ya konuk olduğu olaylı maçın ardından Diagne'den Saliba için paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com
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Diagne'den mesaj; 'Seni evimize bekliyoruz'
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01 Ekim 2021 12:52
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'ın Marsilya'ya konuk olduğu olaylı maçta, Diagne ile Saliba arasında yaşanan tartışma güçlükle yatıştırılmıştı

İki takım futbolcularının araya girmesiyle tartışma daha fazla büyümeden önlenirken iki futbolcu da sarı kartla cezalandırıldı.

Diagne maçın ardından yaptığı paylaşımda Saliba için, "Yakında seni evimize bekliyoruz, dünyanın en iyi taraftarına sahibiz" ifadelerine yer verdi.




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