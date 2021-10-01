Diagne'den mesaj; 'Seni evimize bekliyoruz'

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'ın Marsilya'ya konuk olduğu olaylı maçta, Diagne ile Saliba arasında yaşanan tartışma güçlükle yatıştırılmıştıİki takım futbolcularının araya girmesiyle tartışma daha fazla büyümeden önlenirken iki futbolcu da sarı kartla cezalandırıldı.Diagne maçın ardından yaptığı paylaşımda Saliba için, "Yakında seni evimize bekliyoruz, dünyanın en iyi taraftarına sahibiz" ifadelerine yer verdi.