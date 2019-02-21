Diagne: 'Ben inanıyorum, taraftarımız da inansın'

10 milyon euro karşılığında Kasımpaşa'dan transfer edilen Mbaye Diagne, ilk çıktığı maçta Trabzonspor'a karşı penaltıdan 1 gol atmıştı. Ancak yıldız forvet daha sonra Benfica ve Kasımpaşa karşılaşmalarını boş geçti. O, gol atamayınca, eleştiri okları da Senegalli'ye çevrildi.Bu konuda rahat olduğunu söyleyen Diagne, "Benim kendime ve takımıma olan inancım tam. Kazandığımız sürece gol atıp atmamamın pek bir önemi olduğunu düşünmüyorum" dedi27 yaşındaki futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü: "Takıma yavaş yavaş adapte oluyorum. Taraftarlarımız bana inansın. Yeniden gol atmaya başlayacağım. Benfi ca maçı ve sonrasındaki lig karşılaşmalarında da takımıma yardım etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Burada gerçekten harika futbolcular var. Her geçen gün onlarla saha içinde ve saha dışında iletişimim artıyor."Fotomaç'ın haberine göre ise, Bu zorlu maç öncesi tüm gözler, Cimbom'un ara dönemdeki flaş transferi Mbaye Diagne'de olacak. Trabzonspor maçında penaltıdan bir gol atan, Benfica ile Kasımpaşa karşılaşmalarında ise hayal kırıklığı yaratan başarılı futbolcu, bu maça damga vurmaya hazırlanıyor.Kasımpaşa maçı sonrası Fatih Terim'in, "Gollerini atmaya başlarsa rahatlayacağız" diyerek mesaj gönderdiği Diagne'nin kendisine güveni tam. "Benim maçım olacak" ifadesini kullanan ve Benfica'yı gözüne kestiren yıldız oyuncu, "Henüz beklenen katkıyı yapamadım ama Benfica maçı farklı olacak. Atacağım gollerle tüm Avrupa beni konuşacak" diye konuştu. Terim'in de oyuncusuna güveni tam olduğu ve yarın yine 11'e koyacağı bildirildi.