Diaby. 'Sergen hocaya söz verdim'

Beşiktaş'ın kendi sahasında Konyaspor'u 3-0 mağlup etmesinin ardından Beşiktaşlı futbolcu Diaby açıklamalarda bulundu.



Konyaspor karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Diaby, "Çok mutluyum. Kazandık ve gol atmak da çok keyif verici. Sergen Hoca, bana 'Gol atman ve istatistiklerini arttırman gerekli' demişti. Ben de ona söz verdim ve sözümü tutmaya çalışıyorum" dedi.



Sözleşmesi hakkında da konuşan Diaby, "Benim Sporting ile devam eden sözleşmem var. Hem Sporting hem de Beşiktaş ile görüşmeler yaptık. Bu sayfa kapanır mı kapanmaz mı bilmiyorum ancak pandemi sürecinden sonra performansımı katladığını düşünüyorum. Bundan sonra da bu performansımı sürdürmek istiyorum" şeklinde konuştu.



