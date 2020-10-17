Diabate: 'İstediklerimizi yapamadık'

Trabzonspor'un yeni transferi Diabate Başakşehir'e 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Başakşehir'in galibiyeti hak ettiğini ifade eden Diabate, "Bu akşam istediklerimizi sahaya yansıtamadık, kazanmamız gerekiyordu ama yapamadık. Başakşehir bizden çok daha iyi bir performans sergiledi ve kazandı" dedi.



