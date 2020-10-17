Diabate: "İstediklerimizi yapamadık"

Trabzonspor'la ilk kez sahaya çıkan Diabate, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Diabate: 'İstediklerimizi yapamadık'
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17 Ekim 2020 21:15
Trabzonspor'un yeni transferi Diabate Başakşehir'e 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in galibiyeti hak ettiğini ifade eden Diabate, "Bu akşam istediklerimizi sahaya yansıtamadık, kazanmamız gerekiyordu ama yapamadık. Başakşehir bizden çok daha iyi bir performans sergiledi ve kazandı" dedi.



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