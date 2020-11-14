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City'den alınan ama fiziksel açıdan eksik olması nedeniyle henüz beklediği süreleri alamayan 25 yaşındaki sağ kanat Diabate, milli arayı fırsat olarak kullanmak istiyor. İdmanlar dışında ekstra bir program uygulanan 1.75 boyundaki Malili, yeni teknik patron Abdullah Avcı'nın gözüne girmeye çalışacak.



Tecrübeli futbolcunun bir diğer avantajı da, sağ kanatta forma rekabeti verdiği Abdülkadir Ömür'ün tedavi sürecinde olması. Ömür yetişmezse Diabate, Erzurum maçında oynamak için Yusuf ile yarışacak.