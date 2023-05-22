Di Maria'nın geleceği belirsiz

Juventus formasını giyen Angel Di Maria'nın takımıyla yapacağı yeni sözleşme görüşmeleri durdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Di Maria'nın geleceği belirsiz
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22 Mayıs 2023 15:09
Son güncelleme 22 Mayıs 2023 15:11
İtalya ligi ekiplerinden Juventus forması giyen Angel Di Maria'nın geleceğinin belirsizliği sürüyor.

İtalyan basınına göre Juventus ile Di Maria arasında Nisan ayından bu yana olumlu giden yeni sözleşme görüşmeleri bozuldu. Arjantinli oyuncunun gelecek sezon İtalyan devinde oynamama ihtimali bulunduğu belirtildi.

Haziran ayında Juventus ile olan sözleşmesi sona erecek Di Maria, yeni sözleşme imzalamazsa Torino ekibinden bedelsiz olarak ayrılacak.

GALATASARAY'IN İLGİSİ VARDI

Arjantinli yıldız oyuncuya sezon başında Galatasaray'ın da ilgisi vardı ancak Sarı-kırmızılılar bu transferi gerçekleştirememişti.

DI MARIA'NIN SEZON PERFORMANSI

Yıldız oyuncu bu sezon İtalyan ekibiyle 37 karşılaşmaya çıkarken 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
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