Di Maria için Paris günleri bitiyor

PSG, 34 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Angel Di Maria'nın sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatma konusunda kararsız...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Di Maria için Paris günleri bitiyor
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07 Mart 2022 18:05
Paris Saint-Germain, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Angel Di Maria için kararını erteledi.

Di Maria ile yeni sözleşme için bir kez masaya oturan ve karşılıklı görüş alışverişinden sonra bir daha hamle yapmayan PSG, 34 yaşındaki Arjantinli oyuncunun performansı nedeniyle kararını daha sonra verecek.

PSG'nin 1 yıl uzatma opsiyonu da bulunduğu ancak bu opsiyondaki maaş şartlarını ağır bulduğu için kalmasına karar verse dahi bu maaşını indirmesi istenecek.

2015 yazında Manchester United'dan 63 milyon euro bonservisle PSG'ye transfer olan Angel Di Maria, bu sezon oynadığı 24 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı.

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