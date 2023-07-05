Di Maria Benfica'ya geri döndü!

Portekiz Ligi şampiyonu Benfica, Juventus ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Angel Di Maria'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Di Maria Benfica'ya geri döndü!
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05 Temmuz 2023 21:24
Son güncelleme 05 Temmuz 2023 21:25
Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Angel Di Maria'yı kadrosuna kattı.

Juventus ile sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız eski takımının yolunu tuttu.  

2007 yılında Avrupa'ya ilk kez Portekiz deviyle ayak basan 35 yaşındaki futbolcu 16 yıl aradan sonra Benfica'ya geri döndü.

Di Maria, geride bıraktığımız sezonda Juventus ile toplam 40 maça çıkıp 8 gol 7 asist ile oynadı.

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