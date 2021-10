Di Maria: '17 kupayı Şampiyonlar Ligi'ne değişirim'

Paris Saint Germain orta saha oyuncusu Angel Di Maria, bu akşam Marsilya ile karşılaşacakları karşılaşma öncesinde Telefoot'a açıklamalarda bulundu.



Arjantinli yıldız yaptığı açıklamada,"PSG'ye imza atmak hayatımın en iyi kararıydı. Altı yıldır buradayım buraya ailemle gelmek inanılmazdı." dedi



"En çok gurur duyduğum şey"



Tek isteğinin kulüp tarihine geçmek olduğunu belirten Di Maria, "İstediğim tek şey kulübün asist rekorunu geçmekti. Bunu başardım. En çok gurur duyduğum şey bu, adımın PSG tarihinde kalması." şeklinde konuştu.



Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadan PSG'den ayrılmak istemiyorum diyen, Di Maria, "17 kupamı bir Şampiyonlar Ligi için PSG ile değiştirirdim. Uzak değiliz, kazanmak için biraz şansa ihtiyacımız var. PSG'yi, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadan bırakmak zor olur." dedi.



Marsilya derbisine değinen Arjantinli, "Derbiler Oynamak ve kazanmak istediğimiz en iyi maçlardır. Orada kazanmak, takımımızın güçlü olduğunu kanıtlamamıza izin verecek." şeklinde açıklamarda bulundu.



Messi ve Mbappe ile ilgili de konuşan futbolcu, "Kulüp futbolunda Leo Messi ile oynamak, özlediğim şeylerden biriydi. O her zaman dünyanın en iyi oyuncusuydu ve olmaya da devam edecek. Sahada onun yaptığını yapacak kimse yok. O eşsiz biri, ondan en iyi şekilde yararlanmalıyız. Kylian Mbappe ile oynamak da çok kolay. Her zaman hareket halinde ve çok iyi bir golcü, bu yüzden onun için asist yapmak olduğundan daha kolay. Leo'nun gelişiyle uyumu yakalamak biraz daha zor. Henüz işler iyi gitmiyor, ama iyi olacak. Neymar muazzam bir oyuncu yavaş yavaş en üst seviyeye geri dönecek." dedi.



Bir yıl sözleşmesinin kaldığını belirten oyuncu, "Umarım güzel bir sezon geçirebilirim. Bir yılım kaldı, zamanı geldiğinde her şey yolunda giderse uzatma için Leonardo ile görüşeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.





