DHL Hazırlık Turnuvası'nda Polonya'yı devşrdşk!

Türkiye turnuvadaki üçüncü ve son maçında Polonya'yı 3-1 yenerek bütün maçlarını kazanmış oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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DHL Hazırlık Turnuvası'nda Polonya'yı devşrdşk!
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16 Eylül 2022 02:18
Dünya Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, DHL Hazırlık Turnuvası'ndaki üçüncü ve son maçında Polonya'yı 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Napoli şehrinde düzenlenen organizasyonda son maçında milliler, Polonya'yı 25-10, 23-25, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Milliler, turnuvada ev sahibi İtalya ile Sırbistan'ı da 3-1'lik skorlarla yenmişti.

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