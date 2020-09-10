DGS tercihleri ne zaman? DGS sonuçları 2020

Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) için yapılan açıklamalarda henüz netlik olmadığı için tercih kılavuzu yayınlanmış değil. ÖSYM'den yapılacak açıklamada tercih kılavuzu sayesinde tercihler yapılabilecek. DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle DGS için tercih günleri sınava girenler arasında konuşuluyor.
DGS tercihleri, DGS tercih kılavuzu, DGS cevap anahtarı konuları ile ilgili detayları okuyabilirsiniz.DGS TERCİH NE ZAMAN?DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağına yönelik henüz bir tarih verilmedi. DGS tercihleri belli olduğu zaman ve tercih kılavuzu yayınlandığı zaman haberimiz güncellenecektir.
TERCİH KILAVUZU DGS YAYINLANDI MI?
DGS tercih kılavuzunun ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlandıktan sonra sayfalarımızdan ulaşabileceksiniz. DGS'DE KAÇ SORU VAR?
DGS 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur. Sınav süresi ise 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır. DGS KONULARI DGS MATEMATİK KONULARI
1- Temel Kavramlar (Sayılar)
2- Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
3- Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
4- Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
5- Bölme ve Bölünebilme Kuralları
6- Faktöriyel
7- Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
8- Taban Aritmetiği
9- Denklem Çözme
10- Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
11- Mutlak Değer
12- Üslü Sayılar
13- Kareköklü Sayılar
14- Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
15- Oran Orantı
16- Sayı Problemleri
17- Kesir Problemleri
18- Yaş Problemleri
19- Yüzde Problemleri
20- Kar ve Zarar Problemleri
21- Faiz Problemleri
22- Karışım Problemleri
23- Hız Hareket Problemleri
24- İşçi ve Havuz Problemleri
25- Kümeler
26- Fonksiyonlar
27- İşlem
28- Modüler Aritmetik
29- Permütasyon
30- Kombinasyon
31- Olasılık
32- Sayısal Mantık DGS GEOMETRİ KONULARI
1- Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
2- Çokgenler ve Dörtgenler
3- Çember ve Daire
4- Analitik Geometri
5- Katı Cisimler DGS TÜRKÇE KONULARI
1- Sözcükte Anlam
2- Cümlede Anlam
3- Paragraf
4- Anlatım Bozuklukları
5- Sözel Mantık DGS TERCİHLERİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.
Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olunması için ekranda "2020-DGS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesi mutlaka görülmelidir.
Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr
internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr
internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.