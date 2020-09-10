DGS tercihleri ne zaman? DGS sonuçları 2020

DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağına yönelik henüz bir tarih verilmedi. DGS tercihleri belli olduğu zaman ve tercih kılavuzu yayınlandığı zaman haberimiz güncellenecektir.





Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) için yapılan açıklamalarda henüz netlik olmadığı için tercih kılavuzu yayınlanmış değil. ÖSYM'den yapılacak açıklamada tercih kılavuzu sayesinde tercihler yapılabilecek. DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle DGS için tercih günleri sınava girenler arasında konuşuluyor.DGS tercihleri, DGS tercih kılavuzu, DGS cevap anahtarı konuları ile ilgili detayları okuyabilirsiniz.DGS tercih kılavuzunun ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlandıktan sonra sayfalarımızdan ulaşabileceksiniz.DGS 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur. Sınav süresi ise 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.1- Temel Kavramlar (Sayılar)2- Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler3- Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı4- Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı5- Bölme ve Bölünebilme Kuralları6- Faktöriyel7- Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)8- Taban Aritmetiği9- Denklem Çözme10- Basit Eşitsizlikler ve Sıralama11- Mutlak Değer12- Üslü Sayılar13- Kareköklü Sayılar14- Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler15- Oran Orantı16- Sayı Problemleri17- Kesir Problemleri18- Yaş Problemleri19- Yüzde Problemleri20- Kar ve Zarar Problemleri21- Faiz Problemleri22- Karışım Problemleri23- Hız Hareket Problemleri24- İşçi ve Havuz Problemleri25- Kümeler26- Fonksiyonlar27- İşlem28- Modüler Aritmetik29- Permütasyon30- Kombinasyon31- Olasılık32- Sayısal Mantık1- Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar2- Çokgenler ve Dörtgenler3- Çember ve Daire4- Analitik Geometri5- Katı Cisimler1- Sözcükte Anlam2- Cümlede Anlam3- Paragraf4- Anlatım Bozuklukları5- Sözel MantıkAdaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olunması için ekranda "2020-DGS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesi mutlaka görülmelidir.Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisindeinternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisindeinternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.