Haber Tarihi: 29 Ağustos 2023 16:57 - Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 16:57

DGS tercih kılavuzu 2023: ÖSYM DGS taban puanları | DGS tercih başvurusu nasıl yapılır?

DGS tercih kılavuzu 2023: ÖSYM DGS taban puanları | DGS tercih başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu erişime açıldı. DGS tercih kılavuzunda taban puan, başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri yer alıyor. Üniversite sınav sonuçları ve puanlarına göre, DGS tercih kılavuzu içerisinde yer alan kontenjanlar doğrultusunda DGS tercihleri belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Peki, DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM DGS tercih tarihleri ve DGS tercih kılavuzu 2023

DGS tercih kılavuzu 2023: ÖSYM DGS taban puanları | DGS tercih başvurusu nasıl yapılır?
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DGS tercih kılavuzu 2023 geçiş yapmaya hazırlanan adayların gündeminde. Önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar dikey geçiş bölümleri ve üniversite taban puanları araştırmalarına devam ediyor. ''DGS tercihleri ne zaman başlıyor?'' sorusu yanıt buldu. Tercihler başladı. ÖSYM takvimi ile kontrol edilen süreçte 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar tercih listelerini hazırlayacak. DGS tercih robotu araştırması da arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, 2023 DGS tercih tarihleri ve süreç hakkında merak edilenler…
DGS TERCİH KILAVUZU 2023: ÖSYM DGS TABAN PUANLARI

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Yerleştirme işleminde, 2023-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ÖSYM DGS TABAN PUANLARI 2023


SINAV    BÖLÜM YIL

DGS       Acil Yardım ve Afet Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları    2023

DGS       Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları           2023

DGS       Aile ve Tüketici Bilimleri DGS 2023 Taban Puanları            2023


DGS       Aksesuar Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları        2023

DGS       Aktüerya Bilimleri DGS 2023 Taban Puanları        2023

DGS       Amerikan Kültürü ve Edebiyatı DGS 2023 Taban Puanları               2023

DGS       Antropoloji DGS 2023 Taban Puanları      2023

DGS       Arap Dili ve Edebiyatı DGS 2023 Taban Puanları  2023

DGS       Arapça Öğretmenliği DGS 2023 Taban Puanları   2023

DGS       Arkeoloji DGS 2023 Taban Puanları          2023

DGS       Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi DGS 2023 Taban Puanları   2023

DGS       Bahçe Bitkileri DGS 2023 Taban Puanları               2023

DGS       Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları          2023

DGS       Bankacılık DGS 2023 Taban Puanları        2023

DGS       Bankacılık ve Sigortacılık DGS 2023 Taban Puanları           2023

DGS       Basım Teknolojileri DGS 2023 Taban Puanları       2023

DGS       Beslenme ve Diyetetik DGS 2023 Taban Puanları               2023

DGS       Bilgi ve Belge Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları               2023

DGS       Bilgisayar Bilimleri DGS 2023 Taban Puanları        2023

DGS       Bilgisayar Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları              2023

DGS       Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği DGS 2023 Taban Puanları             2023

DGS       Bilişim Sistemleri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları               2023

DGS       Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri DGS 2023 Taban Puanları           2023

DGS       Bitki Koruma DGS 2023 Taban Puanları   2023

DGS       Bitkisel Üretim ve Teknolojileri DGS 2023 Taban Puanları               2023

DGS       Biyokimya DGS 2023 Taban Puanları        2023

DGS       Biyoloji DGS 2023 Taban Puanları             2023

DGS       Biyomedikal Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları         2023

DGS       Biyomühendislik DGS 2023 Taban Puanları           2023

DGS       Biyosistem Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları           2023

DGS       Biyoteknoloji DGS 2023 Taban Puanları  2023

DGS       Cevher Hazırlama Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları             2023

DGS       Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri DGS 2023 Taban Puanları              2023

DGS       Çeviribilimi DGS 2023 Taban Puanları      2023

DGS       Çevre Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları      2023

DGS       Çini Tasarımı ve Onarımı DGS 2023 Taban Puanları           2023

DGS       Çizgi Film ve Animasyon DGS 2023 Taban Puanları            2023

DGS       Çocuk Gelişimi DGS 2023 Taban Puanları              2023

DGS       Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları  2023

DGS       Denizcilik İşletmeleri Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023

DGS       Deri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları         2023

DGS       Dil ve Konuşma Terapisi DGS 2023 Taban Puanları             2023

DGS       Ekonometri DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       Ekonomi DGS 2023 Taban Puanları           2023

DGS       Ekonomi ve Finans DGS 2023 Taban Puanları       2023

DGS       El Sanatları DGS 2023 Taban Puanları      2023

DGS       Elektrik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları   2023

DGS       Elektrik-Elektronik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları            2023

DGS       Elektronik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları             2023

DGS       Elektronik Ticaret ve Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023

DGS       Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları             2023

DGS       Endüstri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023

DGS       Endüstriyel Tasarım DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       Endüstriyel Tasarım Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları          2023

DGS       Enerji Sistemleri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023

DGS       Enerji Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları              2023

DGS       Ergoterapi DGS 2023 Taban Puanları        2023

DGS       Fars Dili ve Edebiyatı DGS 2023 Taban Puanları    2023

DGS       Film Tasarımı ve Yazarlığı DGS 2023 Taban Puanları           2023

DGS       Film Tasarımı ve Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları         2023

DGS       Film Tasarımı ve Yönetmenliği DGS 2023 Taban Puanları 2023

DGS       Finans ve Bankacılık DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       Fizik DGS 2023 Taban Puanları    2023

DGS       Fizik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları        2023

DGS       Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DGS 2023 Taban Puanları   2023

DGS       Fotoğraf DGS 2023 Taban Puanları           2023

DGS       Fotoğraf ve Video DGS 2023 Taban Puanları         2023

DGS       Gastronomi ve Mutfak Sanatları DGS 2023 Taban Puanları            2023

DGS       Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       Gazetecilik DGS 2023 Taban Puanları       2023

DGS       Geleneksel Türk Sanatları DGS 2023 Taban Puanları         2023

DGS       Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları               2023

DGS       Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları               2023

DGS       Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları              2023

DGS       Gemi ve Yat Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları   2023

DGS       Genetik ve Biyomühendislik DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       Geomatik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları             2023

DGS       Gerontoloji DGS 2023 Taban Puanları      2023

DGS       Gıda Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları        2023

DGS       Gıda Teknolojisi DGS 2023 Taban Puanları            2023

DGS       Görsel İletişim Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları             2023

DGS       Görsel Sanatlar DGS 2023 Taban Puanları             2023

DGS       Grafik DGS 2023 Taban Puanları 2023

DGS       Grafik Sanatlar DGS 2023 Taban Puanları              2023

DGS       Grafik Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları              2023

DGS       Gümrük İşletme DGS 2023 Taban Puanları            2023

DGS       Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş DGS 2023 Taban Puanları            2023

DGS       Halkla İlişkiler ve Reklamcılık DGS 2023 Taban Puanları    2023

DGS       Halkla İlişkiler ve Tanıtım DGS 2023 Taban Puanları           2023

DGS       Harita Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       Havacılık Elektrik ve Elektroniği DGS 2023 Taban Puanları              2023

DGS       Havacılık ve Uzay Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları              2023

DGS       Havacılık Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları        2023

DGS       Hayvansal Üretim ve Teknolojileri DGS 2023 Taban Puanları         2023

DGS       Hemşirelik DGS 2023 Taban Puanları       2023

DGS       Hukuk Fakültesi DGS 2023 Taban Puanları            2023

DGS       İç Mimarlık DGS 2023 Taban Puanları      2023

DGS       İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları  2023

DGS       İktisat DGS 2023 Taban Puanları 2023

DGS       İlahiyat DGS 2023 Taban Puanları             2023

DGS       İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       İletişim Bilimleri DGS 2023 Taban Puanları            2023

DGS       İletişim Fakültesi DGS 2023 Taban Puanları           2023

DGS       İletişim Sanatları DGS 2023 Taban Puanları           2023

DGS       İletişim Tasarımı ve Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları    2023

DGS       İletişim ve Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları      2023

DGS       İlköğretim Matematik Öğretmenliği DGS 2023 Taban Puanları      2023

DGS       İmalat Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       İngiliz Dilbilimi DGS 2023 Taban Puanları               2023

DGS       İngiliz Dili ve Edebiyatı DGS 2023 Taban Puanları               2023

DGS       İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DGS 2023 Taban Puanları        2023

DGS       İnsan Kaynakları Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları         2023

DGS       İnşaat Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       İslami İlimler DGS 2023 Taban Puanları   2023

DGS       İspanyol Dili ve Edebiyatı DGS 2023 Taban Puanları          2023

DGS       İstatistik DGS 2023 Taban Puanları           2023

DGS       İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri DGS 2023 Taban Puanları               2023

DGS       İş Sağlığı ve Güvenliği DGS 2023 Taban Puanları  2023

DGS       İşletme DGS 2023 Taban Puanları             2023

DGS       Jeofizik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları   2023

DGS       Jeoloji Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       Kamu Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları              2023

DGS       Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği DGS 2023 Taban Puanları      2023

DGS       Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       Kimya DGS 2023 Taban Puanları 2023

DGS       Kimya Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları              2023

DGS       Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları      2023

DGS       Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım DGS 2023 Taban Puanları   2023

DGS       Lojistik Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları           2023

DGS       Maden Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları   2023

DGS       Makine Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları   2023

DGS       Maliye DGS 2023 Taban Puanları              2023

DGS       Malzeme Bilimi ve Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları            2023

DGS       Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları              2023

DGS       Matematik ve Bilgisayar Bilimleri DGS 2023 Taban Puanları           2023

DGS       Medya ve İletişim DGS 2023 Taban Puanları         2023

DGS       Mekatronik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları          2023

DGS       Metalurji ve Malzeme Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       Meteoroloji Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları         2023

DGS       Mimarlık DGS 2023 Taban Puanları          2023

DGS       Moda Giyim Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları  2023

DGS       Moda Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları              2023

DGS       Moleküler Biyoloji ve Genetik DGS 2023 Taban Puanları  2023

DGS       Muhasebe ve Finans Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023

DGS       Müzecilik DGS 2023 Taban Puanları         2023

DGS       Nanobilim ve Nanoteknoloji DGS 2023 Taban Puanları    2023

DGS       Nanoteknoloji Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       Nükleer Enerji Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       Odyoloji DGS 2023 Taban Puanları           2023

DGS       Okul Öncesi Öğretmenliği DGS 2023 Taban Puanları         2023

DGS       Optik ve Akustik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023

DGS       Organik Tarım İşletmeciliği DGS 2023 Taban Puanları       2023

DGS       Orman Endüstrisi Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları              2023

DGS       Orman Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları    2023

DGS       Ortez ve Protez DGS 2023 Taban Puanları             2023

DGS       Otomotiv Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları              2023

DGS       Oyunculuk DGS 2023 Taban Puanları       2023

DGS       Özel Eğitim Öğretmenliği DGS 2023 Taban Puanları          2023

DGS       Pazarlama DGS 2023 Taban Puanları        2023

DGS       Perfüzyon DGS 2023 Taban Puanları        2023

DGS       Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları            2023

DGS       Peyzaj Mimarlığı DGS 2023 Taban Puanları           2023

DGS       Pilotaj DGS 2023 Taban Puanları               2023

DGS       Polimer Malzeme Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları              2023

DGS       Radyo Televizyon ve Sinema DGS 2023 Taban Puanları    2023

DGS       Raylı Sistemler Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları    2023

DGS       Reklam Tasarımı ve İletişimi DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       Reklamcılık DGS 2023 Taban Puanları      2023

DGS       Rekreasyon DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       Rekreasyon Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları   2023

DGS       Rus Dili ve Edebiyatı DGS 2023 Taban Puanları    2023

DGS       Rusça Mütercim ve Tercümanlık DGS 2023 Taban Puanları            2023

DGS       Sağlık Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları              2023

DGS       Sahne Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları              2023

DGS       Sanat Tarihi DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       Sermaye Piyasası DGS 2023 Taban Puanları          2023

DGS       Seyahat İşletmeciliği DGS 2023 Taban Puanları    2023

DGS       Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği DGS 2023 Taban Puanları         2023

DGS       Sınıf Öğretmenliği DGS 2023 Taban Puanları        2023

DGS       Sigortacılık DGS 2023 Taban Puanları       2023

DGS       Sigortacılık ve Risk Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik DGS 2023 Taban Puanları 2023

DGS       Sinema ve Dijital Medya DGS 2023 Taban Puanları            2023

DGS       Sinema ve Televizyon DGS 2023 Taban Puanları  2023

DGS       Siyaset Bilimi DGS 2023 Taban Puanları  2023

DGS       Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları            2023

DGS       Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       Sosyal Hizmet DGS 2023 Taban Puanları 2023

DGS       Sosyoloji DGS 2023 Taban Puanları          2023

DGS       Spor Yöneticiliği DGS 2023 Taban Puanları            2023

DGS       Su Ürünleri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları          2023

DGS       Süt Teknolojisi DGS 2023 Taban Puanları               2023

DGS       Şehir ve Bölge Planlama DGS 2023 Taban Puanları            2023

DGS       Takı Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları   2023

DGS       Tapu Kadastro DGS 2023 Taban Puanları               2023

DGS       Tarım Ekonomisi DGS 2023 Taban Puanları           2023

DGS       Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları               2023

DGS       Tarımsal Biyoteknoloji DGS 2023 Taban Puanları 2023

DGS       Tarımsal Genetik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları               2023

DGS       Tarımsal Yapılar ve Sulama DGS 2023 Taban Puanları       2023

DGS       Tarla Bitkileri DGS 2023 Taban Puanları   2023

DGS       Teknoloji ve Bilgi Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları        2023

DGS       Tekstil Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       Tekstil Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları              2023

DGS       Tekstil ve Moda Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları           2023

DGS       Televizyon Haberciliği ve Programcılığı DGS 2023 Taban Puanları 2023

DGS       Tezhip Sanatı DGS 2023 Taban Puanları   2023

DGS       Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji DGS 2023 Taban Puanları      2023

DGS       Toprak Bilimi ve Bitki Besleme DGS 2023 Taban Puanları 2023

DGS       Turizm İşletmeciliği DGS 2023 Taban Puanları      2023

DGS       Turizm Rehberliği DGS 2023 Taban Puanları         2023

DGS       Tütün Eksperliği Yüksekokulu DGS 2023 Taban Puanları   2023

DGS       Uçak Bakım ve Onarım DGS 2023 Taban Puanları              2023

DGS       Uçak Elektrik ve Elektroniği DGS 2023 Taban Puanları      2023

DGS       Uçak Gövde ve Motor Bakımı DGS 2023 Taban Puanları  2023

DGS       Uçak Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları       2023

DGS       Uluslararası Finans DGS 2023 Taban Puanları       2023

DGS       Uluslararası Finans ve Bankacılık DGS 2023 Taban Puanları            2023

DGS       Uluslararası İlişkiler DGS 2023 Taban Puanları      2023

DGS       Uluslararası İşletme Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları   2023

DGS       Uluslararası Ticaret DGS 2023 Taban Puanları      2023

DGS       Uluslararası Ticaret ve Finansman DGS 2023 Taban Puanları         2023

DGS       Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik DGS 2023 Taban Puanları        2023

DGS       Uluslararası Ticaret ve Lojistik DGS 2023 Taban Puanları  2023

DGS       Uzay Bilimleri ve Teknolojileri DGS 2023 Taban Puanları  2023

DGS       Uzay Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları        2023

DGS       Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       Veteriner Fakültesi DGS 2023 Taban Puanları       2023

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DGS       Yazılım Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları    2023

DGS       Yeni Medya DGS 2023 Taban Puanları     2023

DGS       Yeni Medya ve İletişim DGS 2023 Taban Puanları               2023

DGS       Yerel Yönetimler DGS 2023 Taban Puanları           2023

DGS       Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği DGS 2023 Taban Puanları 2023

DGS       Yönetim Bilişim Sistemleri DGS 2023 Taban Puanları         2023

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