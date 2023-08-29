DGS tercih kılavuzu 2023: ÖSYM DGS taban puanları | DGS tercih başvurusu nasıl yapılır?

DGS tercih kılavuzu 2023 geçiş yapmaya hazırlanan adayların gündeminde. Önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar dikey geçiş bölümleri ve üniversite taban puanları araştırmalarına devam ediyor. ''DGS tercihleri ne zaman başlıyor?'' sorusu yanıt buldu. Tercihler başladı. ÖSYM takvimi ile kontrol edilen süreçte 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar tercih listelerini hazırlayacak. DGS tercih robotu araştırması da arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, 2023 DGS tercih tarihleri ve süreç hakkında merak edilenler… DGS TERCİH KILAVUZU 2023: ÖSYM DGS TABAN PUANLARI
DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Yerleştirme işleminde, 2023-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.ÖSYM DGS TABAN PUANLARI 2023
SINAV BÖLÜM YIL
DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Aile ve Tüketici Bilimleri DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Aksesuar Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Aktüerya Bilimleri DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Amerikan Kültürü ve Edebiyatı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Antropoloji DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Arap Dili ve Edebiyatı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Arapça Öğretmenliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Arkeoloji DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Bahçe Bitkileri DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Bankacılık DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Bankacılık ve Sigortacılık DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Basım Teknolojileri DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Beslenme ve Diyetetik DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Bilgi ve Belge Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Bilgisayar Bilimleri DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Bilgisayar Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Bilişim Sistemleri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Bitki Koruma DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Bitkisel Üretim ve Teknolojileri DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Biyokimya DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Biyoloji DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Biyomedikal Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Biyomühendislik DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Biyosistem Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Biyoteknoloji DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Cevher Hazırlama Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Çeviribilimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Çevre Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Çini Tasarımı ve Onarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Çizgi Film ve Animasyon DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Çocuk Gelişimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Denizcilik İşletmeleri Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Deri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Dil ve Konuşma Terapisi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Ekonometri DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Ekonomi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Ekonomi ve Finans DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS El Sanatları DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Elektrik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Elektrik-Elektronik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Elektronik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Elektronik Ticaret ve Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Endüstri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Endüstriyel Tasarım DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Endüstriyel Tasarım Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Enerji Sistemleri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Enerji Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Ergoterapi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Fars Dili ve Edebiyatı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Film Tasarımı ve Yazarlığı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Film Tasarımı ve Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Film Tasarımı ve Yönetmenliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Finans ve Bankacılık DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Fizik DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Fizik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Fotoğraf DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Fotoğraf ve Video DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Gastronomi ve Mutfak Sanatları DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Gazetecilik DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Geleneksel Türk Sanatları DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Gemi ve Yat Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Genetik ve Biyomühendislik DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Geomatik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Gerontoloji DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Gıda Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Gıda Teknolojisi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Görsel İletişim Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Görsel Sanatlar DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Grafik DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Grafik Sanatlar DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Grafik Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Gümrük İşletme DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Harita Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Havacılık Elektrik ve Elektroniği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Havacılık ve Uzay Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Havacılık Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Hayvansal Üretim ve Teknolojileri DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Hemşirelik DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Hukuk Fakültesi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İç Mimarlık DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İktisat DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İlahiyat DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İletişim Bilimleri DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İletişim Fakültesi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İletişim Sanatları DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İletişim Tasarımı ve Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İletişim ve Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İlköğretim Matematik Öğretmenliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İmalat Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İngiliz Dilbilimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İnsan Kaynakları Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İnşaat Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İslami İlimler DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İspanyol Dili ve Edebiyatı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İstatistik DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İş Sağlığı ve Güvenliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS İşletme DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Jeofizik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Jeoloji Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Kamu Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Kimya DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Kimya Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Lojistik Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Maden Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Makine Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Maliye DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Malzeme Bilimi ve Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Matematik ve Bilgisayar Bilimleri DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Medya ve İletişim DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Mekatronik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Metalurji ve Malzeme Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Meteoroloji Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Mimarlık DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Moda Giyim Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Moda Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Muhasebe ve Finans Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Müzecilik DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Nanobilim ve Nanoteknoloji DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Nanoteknoloji Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Nükleer Enerji Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Odyoloji DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Okul Öncesi Öğretmenliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Optik ve Akustik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Organik Tarım İşletmeciliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Orman Endüstrisi Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Orman Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Ortez ve Protez DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Otomotiv Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Oyunculuk DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Pazarlama DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Perfüzyon DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Peyzaj Mimarlığı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Pilotaj DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Polimer Malzeme Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Radyo Televizyon ve Sinema DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Raylı Sistemler Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Reklam Tasarımı ve İletişimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Reklamcılık DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Rekreasyon DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Rekreasyon Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Rus Dili ve Edebiyatı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Rusça Mütercim ve Tercümanlık DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Sağlık Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Sahne Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Sanat Tarihi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Sermaye Piyasası DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Seyahat İşletmeciliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Sınıf Öğretmenliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Sigortacılık DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Sigortacılık ve Risk Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Sinema ve Dijital Medya DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Sinema ve Televizyon DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Siyaset Bilimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Sosyal Hizmet DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Sosyoloji DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Spor Yöneticiliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Su Ürünleri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Süt Teknolojisi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Şehir ve Bölge Planlama DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Takı Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Tapu Kadastro DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Tarım Ekonomisi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Tarımsal Biyoteknoloji DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Tarımsal Genetik Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Tarımsal Yapılar ve Sulama DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Tarla Bitkileri DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Teknoloji ve Bilgi Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Tekstil Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Tekstil Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Tekstil ve Moda Tasarımı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Televizyon Haberciliği ve Programcılığı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Tezhip Sanatı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Toprak Bilimi ve Bitki Besleme DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Turizm İşletmeciliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Turizm Rehberliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Tütün Eksperliği Yüksekokulu DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Uçak Bakım ve Onarım DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Uçak Elektrik ve Elektroniği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Uçak Gövde ve Motor Bakımı DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Uçak Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Uluslararası Finans DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Uluslararası Finans ve Bankacılık DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Uluslararası İlişkiler DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Uluslararası İşletme Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Uluslararası Ticaret DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Uluslararası Ticaret ve Finansman DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Uluslararası Ticaret ve Lojistik DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Uzay Bilimleri ve Teknolojileri DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Uzay Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Veteriner Fakültesi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Yazılım Mühendisliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Yeni Medya DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Yeni Medya ve İletişim DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Yerel Yönetimler DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Yönetim Bilişim Sistemleri DGS 2023 Taban Puanları 2023
DGS Zootekni DGS 2023 Taban Puanları 2023