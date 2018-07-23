DGS Soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? DGS puan hesaplama motoru

ÖSYM, DGS sınavı soru ve cevaplarını yayınladı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler buraya... Peki 2018 DGS sınavı cevap anahtarına nereden ulaşılır? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz.

23 Temmuz 2018 03:13
DGS Soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? DGS puan hesaplama motoru
DGS sınavı soru ve cevapları burada! DGS sınavı ile ilgili ÖSYM'den önemli bir açıklama geldi. 2018 DGS sınavının soruları ve cevaplarını gözden geçirmek isteyen öğrenciler, daha sonra DGS sınavı puanı hesaplayarak sonuçlar açıklanmadan önce bireysel olarak puanını bulmaya çalışıyor. Bunun için de soru ve cevaplar gerekiyor.
DGS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

388 bin adayın başvurduğu DGS sınavına ait soru ve cevaplar henüz adayların erişimine açılmadı. Bu konuda bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

DGS PUAN HESAPLAMA MOTORU

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puan hesaplama işlemi için elbette başta sonuçların elde edilmesi gerekiyor. Çoktan seçmeli testler ile alınmış puanlar ile hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar, ön lisans başarı puanları harmanlanarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanıyor. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacak. İşte formül...

DGS Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Eşit Ağırlık: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta ilan edilecek.



DGS İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ön Lisans diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Onaylı transkript (not dökümü – 2 suret, 1 sureti onaylı)
Onaylı ders içerikleri (2 suret, 1 sureti onaylı)
6 adet 4,5 cm X 6 cm boyutunda fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olması gerekir)
Askerlik Durum Belgesi (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için, askerlik şubelerinden alınacak.)
Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Nüfus cüzdanı görülmek koşulu ile)
2017-DGS sonuç belgesinin internet çıktısı

2018 YILI ÖSYM  SINAV TAKVİMİ

Sırası ile; e-YDS 2018/2 10 Şubat 2018 tarihinde, 
2018 TUS 1. Dönem 25 Şubat 2018 tarihinde, 
2018 STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem 25 Şubat 2018 tarihinde, 
e-YDS 2018/3 10 Mart 2018 tarihinde, 
2018 EKPSS 22 Nisan 2018 tarihinde, 
e-YDS 2018/4 28 Nisan 2018 tarihinde, 
2018 ALES İlkbahar Dönemi 6 Mayıs 2018 tarihinde, 
e-YDS 2018/5 12 Mayıs 2018 tarihinde, 
2018 İSG 1. Dönem 20 Mayıs 2018 tarihinde, 
e-YDS 2018/6 9 Haziran 2018 tarihinde, 
2018 YKS 1. Oturum (TYT) 23 Haziran 2018 tarihinde, 
2018 YKS 2. Oturum 24 Haziran 2018 tarihinde, 
2018 YKS Yabancı Dil Oturumu 24 Haziran 2018 tarihinde, 
e-YDS 2018/7 7 Temmuz 2018 tarihinde, 
2018 DGS 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.

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