DGS soru ve cevapları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 YILI ÖSYM SINAV TAKVİMİ





ile ilgili ÖSYM'denbeklenen açıklama resmen yapıldı. 2018 DGS sınavının soruları ve cevaplarını gözden geçirmek isteyen öğrenciler bu habere dikkat! Soru ve cevaplar duyuruldu. Peki soru ve cevapları öğrenmek için ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar...21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2018-DGS) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.00'dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puan hesaplama işlemi için elbette başta sonuçların elde edilmesi gerekiyor. Çoktan seçmeli testler ile alınmış puanlar ile hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar, ön lisans başarı puanları harmanlanarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanıyor. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacak. İşte formül...DGS Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)DGS Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)DGS Eşit Ağırlık: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta ilan edilecek.Ön Lisans diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesiOnaylı transkript (not dökümü – 2 suret, 1 sureti onaylı)Onaylı ders içerikleri (2 suret, 1 sureti onaylı)6 adet 4,5 cm X 6 cm boyutunda fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olması gerekir)Askerlik Durum Belgesi (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için, askerlik şubelerinden alınacak.)Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Nüfus cüzdanı görülmek koşulu ile)2017-DGS sonuç belgesinin internet çıktısıSırası ile; e-YDS 2018/2 10 Şubat 2018 tarihinde,2018 TUS 1. Dönem 25 Şubat 2018 tarihinde,2018 STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem 25 Şubat 2018 tarihinde,e-YDS 2018/3 10 Mart 2018 tarihinde,2018 EKPSS 22 Nisan 2018 tarihinde,e-YDS 2018/4 28 Nisan 2018 tarihinde,2018 ALES İlkbahar Dönemi 6 Mayıs 2018 tarihinde,e-YDS 2018/5 12 Mayıs 2018 tarihinde,2018 İSG 1. Dönem 20 Mayıs 2018 tarihinde,e-YDS 2018/6 9 Haziran 2018 tarihinde,2018 YKS 1. Oturum (TYT) 23 Haziran 2018 tarihinde,2018 YKS 2. Oturum 24 Haziran 2018 tarihinde,2018 YKS Yabancı Dil Oturumu 24 Haziran 2018 tarihinde,e-YDS 2018/7 7 Temmuz 2018 tarihinde,2018 DGS 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.