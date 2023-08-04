Haber Tarihi: 04 Ağustos 2023 15:22 - Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023 15:22

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM DGS sonuç

2023 DGS sonuçları bekleniyor. 16 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS ile ilgili olarak en çok sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Akademik anlamda 2 yılık üniversite okuyan öğrenciler eğitim hayatlarını 4 yıla çıkartmak için girdikleri sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Konu ile ilgili olarak detaylı bilgi haberimizde...

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM DGS sonuç
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2023 DGS sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında DGS sonuç tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar.
DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklayacak.

Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek

DGS SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.


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