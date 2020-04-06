DGS sınavında hangi dersler var?

DGS NE ZAMAN?

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

ne göre; ÖSYM Başkanı Halis Aygün, geçtiğimiz günlerde "Tüm sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre önceki yıllarla aynı çerçevede olacak"diyerek sınavların ertelendiğini duyurmuştu. Bu çerçevede 2020 DGS sınavının hangi tarihe alındığı başvuru aşamasında olan adaylar tarafından merak konusu oldu. işte, 2020 DGS başvuru tarihi ve DGS takvimine yönelik detaylar.ÖSYM tarafından yapılan düzenlemeye göre, 2020 DGS sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak. Sınavla iglili detaylar belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.Adayların gönül rahatlığıyla hazırlıklarını yapmaya devam etmesini öneren Aygün, "Adaylarımız eksiklerini tamamlasınlar. Onlar bizim evlatlarımız, geleceğimiz, onların mağdur olmaması için gerekenler yapılmaktadır ve yapılacaktır. Her türlü duruma göre hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz. Bu kapsamda, tüm sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, Milli Eğitim Bakanlığının önereceği müfredat ve kazanımlara göre önceki yıllarla aynı çerçevede olacak. " diye konuştu.Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.DGS 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur. Sınav süresi ise 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.1- Temel Kavramlar (Sayılar)2- Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler3- Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı4- Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı5- Bölme ve Bölünebilme Kuralları6- Faktöriyel7- Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)8- Taban Aritmetiği9- Denklem Çözme10- Basit Eşitsizlikler ve Sıralama11- Mutlak Değer12- Üslü Sayılar13- Kareköklü Sayılar14- Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler15- Oran Orantı16- Sayı Problemleri17- Kesir Problemleri18- Yaş Problemleri19- Yüzde Problemleri20- Kar ve Zarar Problemleri21- Faiz Problemleri22- Karışım Problemleri23- Hız Hareket Problemleri24- İşçi ve Havuz Problemleri25- Kümeler26- Fonksiyonlar27- İşlem28- Modüler Aritmetik29- Permütasyon30- Kombinasyon31- Olasılık32- Sayısal Mantık1- Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar2- Çokgenler ve Dörtgenler3- Çember ve Daire4- Analitik Geometri5- Katı Cisimler1- Sözcükte Anlam2- Cümlede Anlam3- Paragraf4- Anlatım Bozuklukları5- Sözel Mantık