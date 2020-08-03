DGS sınavı hangi gün, saat kaçta? DGS sınav salonu nerede?

Dikey geçiş sınavı sınav yerler belli oldu ve bu şekilde DGS ne zaman, saat kaçta? açıklamalarına göre hareket edebilirsiniz. Sınav yerinizi öğrenerek DGS giriş belgenizi alıp sınava gireceğiniz yeri önceden öğrenmeniz yararınıza olacaktır. DGS sınav yeri sorgulama konusunda yapılacaklar devam ediyor ve sınava gireceğiniz yeri öğrenerek daha kafanız rahat şekilde girebilirsiniz. DGS sınava giriş yeri nasıl öğrenilir haberimizden öğrenebilir ve sınav giriş belgesi çıkarma yapabilirsiniz.

03 Ağustos 2020 06:47
DGS sınavı hangi gün, saat kaçta? DGS sınav salonu nerede?
DGS giriş için yapılması gerekenler belli oldu ve DGS sınav yerleri sorgulama ekranı açıldı. Sınav yeri öğrenmek için yapılması gerekenleri yaparak DGS sorgulama ekranını açabilirsiniz ve istediğiniz biçimde bilgilere ulaşabilirsiniz.
Bigilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ÖSYM'nin internet sitesine ulaşmanız gerekiyor. DGS sınav yeri sorgulama konusunda yapacağınız adımları tarif ediyoruz. DGS sınav salonunuzu, sınav giriş belgenizi aldıktan sonra belirleyebilirsiniz.

DGS NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, NEREDE GİRECEĞİM?

Dikey Geçiş Sınavı yani DGS, 2020-DGS kılavuzuna göre sınav 9 Ağustos saat 10:00'da başlayacak. Sınava girebilmek için zamanında kayıt işlemlerini tamamladıysanız ÖSYM'nin internet sitesinden sınav giriş belgenizi çıkarabilirsiniz.

DGS SINAVINA NEREDE GİRECEĞİM?

Sınav giriş belgenizi çıkardıktan sonra sınava nerede gireceğim sorunuzun cevabını alabilirsiniz.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

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Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) soru sayıları ise 60 sayısal 60 sözel olmak üzere toplamda 120 sorudur. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) süresi 140 dakika olarak belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde 10'ar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında öğrenilen bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmamaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri düzeyde olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.



DGS KİMLER BAŞVURABİLİR?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

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