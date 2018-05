DGS sınav tarihi | Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı nedir? 2018 Dgs Ösym

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) NEDİR?



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer başkanlığında düzenlenen toplantıda, hazırlığı süren 2017-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili değerlendirme raporu ve sınava yönelik yapılabilecek iyileştirmeler konusu ele alındı.ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu toplantısı, Atılım Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Prof. Dr. Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınavlara yönelik analizleri içeren değerlendirme raporları yayımlamaya 2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu ile başladıklarını belirterek, yeni oluşturulan ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu'nun sınavlara ilişkin hazırlanan raporlara büyük destek verdiğini ifade etti.Sınav değerlendirme raporlarının ikincisine DGS ile devam edeceklerini açıklayan Özer, 2017-DGS sınavının değerlendirme raporunun hazırlık çalışmalarının sürdüğünü, raporun ilk halini bu toplantıda ele aldıklarını belirtti.Yapılabilecek iyileştirmelerin rapor ışığında etraflıca tartışıldığını kaydeden Özer, son şekli gelecek haftalarda verilecek raporu mart ayında kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.Toplantıya ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu üyeleri İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkı Yıldız ve ÖSYM uzmanları katıldı.2018 yılı DGS'ye başvurular, 16-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacak. Sınav, 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları ise 02 Ağustos 2018 tarihinde duyurulacak.DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS'ye girebilmek için bir meslek yüksek okulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS'ye girebilirsiniz. Eğer yurt dışındaysanız (KKTC dahil) ve DGS'ye girmek istiyorsanız yine bir meslek yüksek okulu veya dengi bir okuldan mezun olmanız gerekmektedir. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksek okulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS'ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.DGS eşit ağırlık türünde bir sınavdır ve sorular hem sayısal hem de sözel ağırlıklıdır. 120 sorudan oluşan sınavın 60 sorusu sayısal 60 sorusu sözeldir. Her bölümde 10'ar tane mantık sorusu bulunur. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir, yanlışlar ilgili bölümlerin doğrularını götürür (sayısal için yapılan 4 yanlış sayısaldan 1 doğruyu götürür). Sınav için adaylara verilen süre ise 140 dakikadır.Sınav başvuruları genelde Nisan ayı içerisinde meslek yüksek okulların müdürlüklerinden, ÖSYM il sınav yöneticiliklerinden ve AÖF bürolarından yapılmaktadır. Sınav tarihi ise genelde yazın Temmuz ayının 2. veya 3. Haftasın da üniversitelerin rektörlüklerinin bulunduğu şehirlerde (KKTC için Lefkoşa) yapılır.Her üniversite dikey geçiş için %10'luk bir kontenjan ayırmak zorundadır. Bu sayı her bölüm için en fazla 5-10 kişi arası kontenjana denk geliyor. Bu sayının azlığı DGS rekabetini daha da artırmaktadır.Sınava girecek adaylar herhangi bir kısıtlama olmadan istedikleri kadar sınava girebilirler. Bir önceki yıl girip kazanmış olsanız bile bir sonraki yıl sınava girişinizde puan kesintisi söz konusu olmaz. Sınavdan sonra başlayan tercih döneminde adayların 30 tercih hakları bulunur. Tercihlerinizi mezun olduğunuz bölüme göre YÖK'ün belirlediği bölümlere göre yapabilirsiniz.Katsayılar sınava girecek olan adayların sayısına göre her sene farklılık gösterir. Bu yüzden hesaplama her sene farklı olur. İstediğiniz bölüme girebilmek için ihtiyacınız olan net sayısı sizin AÖBP'nız (Ağırlıklı Ön lisans Başarı Puanı) ile orantılıdır. Bu yüzden istediğiniz sonucu elde edebilmek için belli bir net sayısı yoktur. İstediğiniz net belli olsa bile sınava giren aday sayısına göre değişiklik gösteren katsayılar yüzünden sınav sonucunuz hesapladığınız gibi olmayabilir.DGS sonuçları sınav tarihinden itiraberen tahminen 1 ay içinde resmi ÖSYM internet adresinde açıklanır.Önemli notlar: Eğer DGS'ye girecekseniz ve sınava giriş belgenizi kaybettiyseniz sınav kılavuzun da ki açıklamalara göre bir dilekçe hazırlayıp, kılavuz da belirtilen ücretin ödendiğine dair makbuzla birlikte ÖSYM büro ve genel merkezlerine başvurmanız gerekmektedir. Giriş belgeniz olmadan sınava girmeniz mümkün değildir.