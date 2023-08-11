Haber Tarihi: 11 Ağustos 2023 10:30 - Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 10:30

DGS mimarlık taban puanları 2023-2024: DGS mimarlık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı. Şimdi sırada DGS tercih süreci var. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Bu noktada DGS taban puanları gündemdeki yerini aldı. En çok araştırılan bölümlerden biri ise DGS mimarlık taban puanları oldu. Peki, 2023DGS mimarlık taban puanları açıklandı mı? İşte 2023 DGS mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

DGS mimarlık taban puanları 2023-2024: DGS mimarlık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Abone Ol
Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM, DGS sınav sonuçlarını 11 Ağustos tarihinde adayların erişimine açtı. Aldıkları puanları öğrenen adaylar, DGS tercih sürecine yoğunlaştı. Bu noktada 2023 DGS taban puanları ve kontenjanları, üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. En merak edilen bölümlerden biri mimarlık oldu. Bu noktada ''Mimarlık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?'' sorusu öne çıktı. İşte 2023 DGS Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve güncel kontenjanları…
DGS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2023 

İşte DGS Mimarlık bölümü taban puanları;

DGS Hemşirleik Bölümü 2023 2024 Taban Puanları ve Kontenjanları

ÜNİVERSİTEFAKÜLTEKNTTAVANTABAN
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1 354,49608 354,49608
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) 1 330,37915 330,37915
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) 1 329,72804 329,72804
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 7 327,33956 317,11894
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 8 333,07574 314,48039
Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 309,53717 309,53717
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) 3 322,93032 309,33046
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 307,22289 307,22289
Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 306,02219 306,02219
Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 305,87170 305,87170
İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 4 312,56328 305,51289
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 6 327,56757 305,42662
Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 305,22669 305,22669
İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 305,11163 305,11163
İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 303,83038 303,83038
İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 303,08805 303,08805
İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 302,10397 302,10397
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 6 319,02980 300,74634
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 300,59324 300,59324
Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 299,34397 299,34397
Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 299,28226 299,28226
Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 6 318,32107 297,68525
Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 297,57665 297,57665
Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 6 309,01356 296,85637
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 296,31047 296,31047
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) 1 296,27893 296,27893
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 8 306,44149 295,82082
Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 295,79530 295,79530
İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 295,34609 295,34609
İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 294,94259 294,94259
Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) 1 294,72362 294,72362
İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 294,19615 294,19615
İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 294,18003 294,18003
Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 294,00226 294,00226
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 293,30889 293,30889
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 293,07414 293,07414
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) 1 292,25889 292,25889
İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU) 1 291,72069 291,72069
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 291,59258 291,59258
Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 9 306,66774 291,49314
Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 291,36519 291,36519
Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 9 304,63295 291,14859
İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 289,99728 289,99728
Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 6 303,55763 289,95638
Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 7 340,81135 289,93167
Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 6 299,91941 289,83182
Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3 316,58188 289,55508
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 4 300,82759 289,41967
İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 289,40761 289,40761
İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) 1 289,31701 289,31701
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi (İNG) 5 300,32762 288,99213
Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 6 309,56565 288,59776
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 3 312,68503 288,54156
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 7 299,86737 288,38914
Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 288,04045 288,04045
Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 7 306,12221 287,99877
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İNG) 4 296,43370 287,82498
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 7 305,96315 287,22428
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 4 302,13051 285,77697
Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) 1 285,55707 285,55707
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 5 304,40854 285,32342
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 6 295,10035 284,84705
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 284,77487 284,77487
Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 284,38587 284,38587
İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 1 284,35260 284,35260
İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 284,26422 284,26422
Fırat Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 5 308,84929 283,49355
Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 9 295,76854 283,47593
Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%25 BURSLU) 1 283,18974 283,18974
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 6 296,23172 283,00782
Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 4 285,85597 282,54529
Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 282,42257 282,42257
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) 1 282,06798 282,06798
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 6 293,36780 281,73717
Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 8 298,08670 280,82744
İzmir Demokrasi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) 5 288,53337 280,74489
Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 280,72846 280,72846
Siirt Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 4 292,38625 280,66097
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 1 280,50603 280,50603
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 4 290,28620 280,23016
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 279,92360 279,92360
İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 5 298,07074 279,85107
İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU) 2 288,56688 279,85067
Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 8 288,11767 279,71898
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 6 289,94092 279,64865
Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 9 298,83485 279,30520
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 7 291,48426 279,27555
İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) 1 278,93145 278,93145
Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 278,82970 278,82970
Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 4 289,56402 278,64056
Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 2 283,53599 278,57136
Bingöl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 3 302,07112 278,39228
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 5 301,00869 278,22304
Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 278,08633 278,08633
Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi 7 296,82870 278,01143
Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 5 299,58211 277,94513
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 1 277,48987 277,48987
Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) 1 277,47708 277,47708
İskenderun Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 4 289,21330 277,41559
İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 1 277,23848 277,23848
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 3 279,01869 276,83079
Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2 280,70871 276,74377
Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 1 276,68351 276,68351
İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 2 276,84724 276,54901
Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 8 291,48208 276,48700
İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 1 276,43750 276,43750
Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (%25 BURSLU) 2 298,44794 275,94011
Aksaray Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 4 293,53133 275,44239
Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) 6 284,59352 275,40617
İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 275,19354 275,19354
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 2 283,04521 274,97289
Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 274,60917 274,60917
Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 8 285,89154 274,60904
Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 10 312,52860 274,53830
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 6 296,36386 274,29171
Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU) 2 279,98201 274,14809
KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) 1 273,90671 273,90671
Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 2 274,78277 273,77736
Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) 4 307,32816 273,52094
Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 1 273,40470 273,40470
Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 273,27258 273,27258
Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 8 283,55727 273,23066
Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 272,88563 272,88563
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 6 286,42605 272,86431
Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%25 BURSLU) 1 272,78670 272,78670
İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) 2 272,82177 272,71399
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 1 272,15954 272,15954
Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 5 283,19741 271,95958
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 271,77888 271,77888
Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi) 5 296,12223 271,48457
Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 1 271,44074 271,44074
İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 2 276,15647 270,89841
Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 1 270,51012 270,51012
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU) 2 281,12425 269,70594
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%25 BURSLU) 3 273,66976 269,25201
Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 4 275,29579 269,20103
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) 3 275,58042 268,84720
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) 3 284,93179 267,97913
KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) 3 269,52888 267,58129
Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 267,25085 267,25085
Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 1 267,07545 267,07545
Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 1 266,86724 266,86724
Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 266,81622 266,81622
Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 266,20186 266,20186
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) 3 269,54824 265,62029
İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 6 269,43113 265,10040
İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 2 267,23075 265,08949
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) 2 273,34015 264,38456
Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 5 283,44756 264,10471
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 5 287,05440 263,98917
Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 3 268,05506 263,86536
Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 5 269,47694 262,62424
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 262,22644 262,22644
Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 4 274,30825 261,86749
İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 4 284,58822 261,43453
İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 2 262,85631 260,48482
Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG) (%25 BURSLU) 1 259,96545 259,96545
Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 3 260,33548 259,52307
Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 1 257,84014 257,84014
Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 2 258,56285 256,91303
İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 2 256,93309 255,74662
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
DGS
Gündem

Diğer Haberler

DGS TABAN PUANLARI 2023 VE KONTENJANLARI | DGS 4 yıllık üniversite kontenjanları açıklandı mı? DGS Üniversite (en düşük) taban puanları ve başarı sıralamaları Gündem DGS TABAN PUANLARI 2023 VE KONTENJANLARI | DGS 4 yıllık üniversite kontenjanları açıklandı mı? DGS Üniversite (en düşük) taban puanları ve başarı sıralamaları
DGS yönetim bilişim sistemleri taban puanları 2023-2024 Gündem DGS yönetim bilişim sistemleri taban puanları 2023-2024
DGS işletme taban puanları 2023-2024: DGS işletme taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları Gündem DGS işletme taban puanları 2023-2024: DGS işletme taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Fenerbahçe'de sürpriz Martial gelişmesi Fenerbahçe Fenerbahçe'de sürpriz Martial gelişmesi
Rashica'nın parasını Zaniolo karşılayacak Futbol Rashica'nın parasını Zaniolo karşılayacak
DGS okul öncesi taban puanları 2023-2024: DGS okul öncesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları Gündem DGS okul öncesi taban puanları 2023-2024: DGS okul öncesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
DGS bilgisayar mühendisliği taban puanları 2023-2024: DGS bilgisayar mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları Gündem DGS bilgisayar mühendisliği taban puanları 2023-2024: DGS bilgisayar mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
DGS hukuk taban puanları 2023-2024: DGS hukuk taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları Gündem DGS hukuk taban puanları 2023-2024: DGS hukuk taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
DGS ilahiyat taban puanları 2023-2024: DGS ilahiyat taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları Gündem DGS ilahiyat taban puanları 2023-2024: DGS ilahiyat taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Daha fazla göster
 Reklam 
1
MANU'dan Altay'a yeni teklif!
2
Fenerbahçe anlaşma sağladı: Fred
3
Emery'den Nicolo Zaniolo itirafı!
4
Fenerbahçe'den transferde Ndombele atağı!
5
Gökhan Karagöl: "Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştük!"
6
Avrupa'da 4'te 4 geldi!
7
Galatasaray'dan flaş hamle: Nicolas Dominguez

SON HABERLER

yukarı ok