DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak (ÖSYM 2023) | ÖSYM AİS DGS ek yerleştirme sonuçları 2023

ÖSYM AİS DGS ek yerleştirme sonuçları bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların ek tercihleri 9 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında alınırken gözler DGS ek tercih sonuçlarına çevrildi. DGS ek tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden adayların erişimine açıldı. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı...Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi DGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 10 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektirDikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları ÖSYM'nin online sonuç ekranı üzerinden görüntülenebilecek.ÖSYM'den yapılan açıklamada; "29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 10 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir." denildi.